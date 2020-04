Il claim di “Libando 2020 Special Edition”

La 7^ edizione di “Libando, viaggiare mangiando”, prevista dal 24 al 26 aprile nella Villa Comunale di Foggia è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Anche se l’evento non potrà svolgersi fisicamente, gli organizzatori insieme al Sindaco di Foggia Franco Landella e all’Assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani, hanno pensato di promuovere una Special Edition che andrà in onda sui canali social di Libando da venerdì 24 a domenica 26 aprile. “Resta a casa mangiando” è il claim scelto per la tre giorni che vedrà protagonisti chef e blogger, ma non solo. Tutti, infatti, potranno partecipare a Libando 2020 Special Edition grazie ai due contest che vedranno protagonista sua “maestà” il panino, simbolo indiscusso dello street food. “Foto panino” è il contest fotografico gratuito e aperto a tutti coloro che vorranno preparare un panino e fotografarlo. Dalle ore 19 di venerdì 24 aprile alle 19 di domenica 26 sarà possibile postare su Facebook e Instagram la foto del panino preparato a casa, accompagnata dagli ingredienti, taggando @libando e usando nel post l’hashtag #libando. Ogni partecipante potrà postare al massimo una fotografia. La foto più votata riceverà il riconoscimento di Miglior panino di Libando 2020 e il vincitore sarà protagonista di uno showcooking durante l’edizione 2021 di Libando e avrà un ingresso gratuito per uno spettacolo della prossima stagione al Teatro “U. Giordano”. “Libando” come sempre pensa anche ai più piccoli. A loro, infatti, è dedicato il contest “Libandino, disegna il tuo panino”. Dalle ore 19 di venerdì 24 aprile alle 19 di domenica 26 sarà possibile postare su Facebook e Instagram il disegno di un panino accompagnato dalla ricetta, taggando @libando e usando nel post l’hashtag #libando. Sarà possibile postare massimo un disegno per bambino. L’autore del disegno più votato riceverà in premio un libro messo a disposizione dalla libreria per ragazzi Rio.Bo e due ingressi (uno per il bambino e uno per l’accompagnatore) per uno spettacolo teatrale per famiglie al Teatro “U. Giordano”.

