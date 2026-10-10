Il Circolo Schermistico Dauno riparte tra Mondiali Master e giovani promesse

Dalle pedane iridate di Tbilisi a quelle della prima prova interregionale giovanile, il Circolo Schermistico Dauno inaugura la stagione 2026/27 con un doppio appuntamento. Da una parte Gabriella Lo Muzio, attesa protagonista ai Mondiali Master in Georgia; dall’altra nove giovani schermidori pronti a misurarsi nella prima competizione del calendario Under 14 e Promozionali. L’attenzione è rivolta innanzitutto a Gabriella Lo Muzio, impegnata in Georgia fino al 17 ottobre. L’atleta, già campionessa italiana Master individuale e vicecampionessa europea a squadre, sarà protagonista nella sciabola. Oggi affronterà la gara individuale nella categoria 3, mentre domenica 11 tornerà in pedana per la competizione a squadre Grand Veterans.

Nello stesso weekend, spazio anche ai più giovani, chiamati a inaugurare la stagione agonistica nella Prima prova interregionale Under 14. Otto gli schermidori del Dauno in gara: Ginevra Lioce (Allieve), Beatrice La Salandra (Bambine), Beatrice Melino (Ragazze), Giuseppe Affatato, Alessandro Cicchetti, Andrea Magistro e Simone Urbano (Allievi), oltre a Giovanni Di Mola (Ragazzi). A completare la rappresentanza foggiana ci sarà Francesco Masa Silvestri, impegnato nella categoria Esordienti della manifestazione Promozionali. Per il Circolo Schermistico Dauno si apre così un percorso lungo dieci mesi, tra ambizioni internazionali e crescita del vivaio, con l’obiettivo di confermare i risultati delle passate stagioni e regalarsi nuove soddisfazioni.



Pubblicato il 10 Ottobre 2026