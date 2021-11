Il circo e il teatro acrobatico protagonisti

La rassegna Musica Civica, giunta quest’anno alla dodicesima edizione, prosegue con un nuovo e particolarissimo appuntamento. Domenica 14 novembre in programma uno degli spettacoli più attesi ed originali della rassegna 2021. Sul palcoscenico del teatro foggiano dedicato al musicista Umberto Giordano, la compagnia ArteMakìa, con lo spettacolo di circo e teatro acrobatico TarantElla.

Ideato dall’artista, autore e regista Milo Scotton, anche fondatore della compagnia ArteMakìa, riconosciuta e sostenuta dal Ministero dei Beni, Attività Culturali e del Turismo come compagnia di circo contemporaneo e di innovazione, TarantElla è un viaggio oltre i confini del tempo presente, rievocando ambienti, sonorità e colori di quasi ottant’anni fa, ma soprattutto oltre i confini dei generi e dei compartimenti in cui si vorrebbe catalogare l’espressione artistica. Nell’incontro, fantasioso ma non improbabile, fra la musica jazz della Quinta Armata e le immortali melodie partenopee in un locale di un imprecisato Sud Italia, si producono sinestesie e commistioni percettive che mettono insieme circo e teatro, note, accordi e poesia, colori e acrobazie. Attraverso volteggi e arrampicate, giocolerie d’ogni tipo, giochi di luci e musica, lo spettatore verrà trascinato in una narrazione surreale e divertente, capace di sottrarlo alla gabbia del “qui ed ora” per trasportarlo in una dimensione intensa ed emozionante, sul lieve filo della nostalgia. In scena, gli attrezzi vivono e raccontano storie ed emozioni e gli artisti non sono mai meri esecutori, ma interpreti di un vissuto capace di arrivare ad un pubblico di tutte le età.

La rassegna Musica Civica, diretta dal M° Dino De Palma, gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro, del patrocinio del Comune di Foggia e del Teatro “Umberto Giordano”, oltre che dei contributi di soggetti privati come la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la Fondazione Apulia Felix, il Gruppo Salatto, l’azienda Capobianco, la Banca Mediolanum e l’azienda Fortore Energia.

L’ingresso è possibile con abbonamento o mediante l’acquisto del biglietto.

I biglietti dello spettacolo sono in vendita presso il botteghino del Teatro Giordano domenica 14 novembre dalle ore 17.00 (costo variabile da 8 a 12 euro a seconda dell’ordine di posto; il pagamento può essere effettuato esclusivamente in contanti). I biglietti possono anche essere prenotati contattando il numero 328 1588160.È necessario recarsi agli spettacoli muniti di Green Pass, di propria mascherina e attenersi alle norme sul distanziamento e ai protocolli di sicurezza, come da norme vigenti in materia di prevenzione del Covid-19.

