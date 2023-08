“Il cinema attraverso i manifesti”, tre serate dedicate alla magia del grande schermo. Una mostra di locandine storiche originali dei grandi film e le proiezioni in piazza dei capolavori che hanno fatto la storia della cinematografia. È questa l’idea nata dall’associazione “Trinitapoli in moto” e che sarà sviluppata nelle prime settimane di settembre in piazza Umberto I a Trinitapoli.

L’evento è stato organizzato dall’associazione “Trinitapoli in moto” con il patrocinio del Comune di Trinitapoli, e grazie alla collaborazione del Rotary Club “Valle dell’Ofanto”, della Parrocchia Santo Stefano e del proprietario della collezione di locandine Sabino Sassaroli.

Nella piazza antistante Palazzo di Città saranno esposte numerose locandine di film famosi d’epoca facenti parte della prestigiosa collezione privata (oltre 5.000 locandine dagli anni ‘40 ad oggi) del nostro concittadino Sabino Sassaroli già esposte a livello nazionale ed internazionale (Forte dei Marmi a villa Bertelli per il centenario di Alberto Sordi, a Roma per Federico Fellini, a Zurigo per Charlie Chaplin, a Monte San Savino (Fi) per il Cinema Internazionale).

L’evento si svilupperà in tre serate espositive con tre temi distinti: “Omaggio ad Ennio Morricone”; “Il Cinema internazionale”; “Il cinema italiano”.

Oltre alla mostra al termine delle serate ci saranno delle proiezioni come quella del docu-film pluripremiato sul gruppo musicale dei Pooh, realizzato dal regista di origini trinitapolesi Nicola Conversa.

Le tre serate saranno presentate dal professor Giuseppe Acquafredda, referente locale del Coni.

Il programma delle tre serate sarà presentato all’interno della conferenza stampa che si terrà giovedì 31 agosto 2023 alle ore 10.30 presso il Centro Sociale della Parrocchia Santo Stefano, in via Giorgio la Pira a Trinitapoli.

A presentare l’evento ci saranno il presidente dell’associazione “Trinitapoli in Moto” Luigi Catanzaro, assieme alle altre associazioni protagoniste della manifestazione.



Pubblicato il 30 Agosto 2023