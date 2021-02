Il ciclo di seminari sui temi naturalistici e ambientali in programma fino a giugno

Torna ma in modalità smart la seconda edizione del ciclo di seminari Naturalmente curiosi, organizzato dal Museo di Storia Naturale di Foggia, che fa parte del Polo Biblio- Museale istituito dalla Regione Puglia.

In diretta streaming sulla pagina Facebook del Museo (@MuseodiStoriaNaturalediFoggia) sei incontri su temi naturalistici e ambientali, in programma fino a giugno, per approfondire diversi argomenti.

Frammenti d’erbario, Giuseppe Camillo Giordano e Nicolantonio Pedicino. Botanica e botanici nella temperie culturale del XIX secolo è il titolo del primo appuntamento, venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 16.00. Interverranno Giovanni Palumbo e Laura Guglielmone.

Al centro dell’incontro anche il saggio che proprio Palumbo ha dedicato al naturalista Giordano, nel 2014, per Adda, nella collana «Naturalia», ripercorrendo la vita e gli studi del botanico lucano, che nella seconda metà dell’Ottocento si dedicò alla ricerca e seguì con interesse gli studi di Darwin.

Giovanni Palumbo è team leader di BioPhilia S.a.s., società attiva per la conservazione dei beni ambientali e per la promozione di studi, ricerche e monitoraggi floro-faunistici in Italia meridionale. È stato responsabile nazionale dei settori specie, ricerca e biodiversità della LIPU/BirdLife Italia e membro del coordinamento nazionale del Forum Ambientalista. Attualmente è consulente per diversi Enti pubblici e privati, per i quali si occupa di studi e ricerche sulla biodiversità e sulla fauna. È tra i soci fondatori dell’Associazione culturale “Giuseppe Camillo Giordano” che presiede dal 2015, anno della sua fondazione. Tale sodalizio è attivo nel campo della valorizzazione dei beni culturali, in particolare nel settore degli archivi e delle biblioteche.

Laura Guglielmone è responsabile dell’Erbario del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino. È autrice di lavori scientifici sulla valorizzazione di collezioni storiche, degli erbari e di volumi tematici in particolare sulle piante succulente.

I successivi incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario, sempre alle ore 16.00: 18 febbraio “Gli alberi monumentali della Puglia: un patrimonio da tutelare”, con Rosabella Milano; 11 marzo “Gli Insetti intorno a noi” con Filippo Di Giovanni; 22 aprile “Pipistrelli e servizi ecosistemici” con Danilo Russo; 20 maggio “Quale futuro per le specie in pericolo di estinzione: il caso dell’Orso d’Abruzzo” con Corradino Guacci; 17 giugno “La regina dei fiumi: la Lontra” con Antonio Canu e Maurizio Marrese

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Fb del Museo di Storia Naturale di Foggia e sul portale della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia: www.lamagnacapitana.

