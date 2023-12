Il chirurgo del Papa: “Inchiesta su di me? Sono una persona serena”

(Adnkronos) – "Di base sono una persona serena, mi sono sempre comportato bene, non le dico nulla. L'inchiesta? Non commento articoli pubblicati sui giornali. Come mi sento? Cosa vuole che le dica, sono una persona serena". Così all’Adnkronos Salute Sergio Alfieri, il chirurgo del Papa che, secondo quanto riportato su La Stampa, è indagato dalla procura capitolina per falso in atto pubblico dopo un esposto presentato nei mesi scorsi. "Il professor Alfieri è certo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle regole. Non conosciamo nulla del merito della vicenda se non quanto appreso da notizie di stampa. E non abbiamo mai ricevuto alcuna contestazione o avviso dalla Procura". Così all’Adnkronos Carlo Bonzano che assiste Sergio Alfieri. "Quando saremo messi in condizione di conoscere gli addebiti ipotizzati e gli elementi su cui si assume essi poggino, come sempre, avremo un atteggiamento di piena lealtà collaborativa con l’autorità giudiziaria al fine di chiarire quanto prima ogni profilo,”, sottolinea il penalista. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Dicembre 2023