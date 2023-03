“Il Cerignola ha fatto meglio, ma facciamoci un esame di coscienza e ripartiamo”

Si è perso una battaglia ma ne restano altre cinque per puntare nuovamente al terzo posto, ripreso dal Pescara di Zeman e blindare una posizione ancora più prestigiosa dell’attuale quinto posto occupato dal Foggia di Somma. Quest’ultimo da quando è subentrato ha conseguito nove punti in cinque gare, centrando due vittorie in casa ed una trasferta ad Andria e due sconfitte nelle ultime due trasferte. Ma al di là della sconfitta incassata nel derby contro l’Audace Cerignola per 4-2 con la tripletta di Malcore ed un gol di Achick, mentre per i i rossoneri avevano accorciato le distanze Garattoni e Petermann che avevano fissato il punteggio sul temporaneo 3-2 ma a nulla è servita perché poi i padroni di casa l’hanno chiusa. La classifica registra il riavvicinarsi dell’altra squadra della Capitanata del Cerignola, ed il Foggia avanti di un punto a quota 51, mentre il Picerno 53 ed il Pescara a 55 che nella prossima giornata sfiderà la neopromossa Catanzaro. Classifica a parte, il Foggia sabato in casa allo “Zaccheria” deve tornare a correre senza commettere pi quegli errori che sono costate la sconfitta e tornare ad essere scaltra e determinante come ha già fatto in questa stagione tante volte. Le dichiarazioni di mister Mario Somma, come riportate da Calcio Foggia, a fine gara: “Se fosse solo uno il problema da risolvere lo avremmo risolto facilmente. Probabilmente c’erano più cose nella giornata odierna che non hanno funzionato. Un conto è la tenuta che permette di mantenere un certo ritmo, mentre, le caratteristiche sono differenti per ogni calciatore come Iacoponi che è più veloce di Ogunseye e questo si manifesta nei duelli in campo contro gli avversari. La condizione della squadra è buona. Resta il fatto che abbiamo trovato un avversario che era oggi più forte di noi, era più in partita di noi ed aveva più energia da dover esprimere e di conseguenza abbiamo perso. Dobbiamo farci un esame di coscienza e ripartite perché questa squadra anche sul 3-0 ha avuto un atteggiamento di ripresa e nel 3-2 bisogna sbilanciarsi in avanti. Abbiamo trovato un avversario che ha giocato bene ed ha meritato la vittoria. C’è poco da dire sul risultato finale ma c’è molto da dire sulla nostra prestazione che deve ancora migliorare“. La prossima partita del Calcio Foggia sarà sabato alle 14.30. (Ph. Calcio Foggia1920).