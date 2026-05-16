Il centrodestra: “No all’aumento dell’Irpef per coprire il deficit sanitario”

Il centrodestra porterà in Consiglio comunale il tema del possibile aumento dell’addizionale regionale Irpef, ipotizzato nell’ambito delle misure allo studio per il riequilibrio dei conti della sanità pugliese. I consiglieri comunali di opposizione hanno infatti depositato un ordine del giorno con cui chiedono alla sindaca Maria Aida Episcopo e alla Giunta di intervenire presso la Regione Puglia per scongiurare un incremento della pressione fiscale a carico dei cittadini.

Nel documento viene richiamato il disavanzo della sanità regionale, stimato in circa 360 milioni di euro e attribuito dai firmatari a “vent’anni di gestione politica e amministrativa” delle precedenti giunte regionali guidate da Nichi Vendola e Michele Emiliano.

Secondo quanto evidenziato nell’ordine del giorno, nonostante l’aumento dei trasferimenti statali destinati alla Puglia – passati dagli 8,093 miliardi del 2022 agli 8,794 miliardi previsti nel 2025 – la task force regionale starebbe valutando un incremento dell’aliquota Irpef fino al 3,3 per cento. Una misura che, secondo il centrodestra, comporterebbe un aggravio economico per famiglie e lavoratori pugliesi con aumenti sugli stipendi superiori anche ai cento euro mensili.

Nel documento si sottolinea inoltre quello che viene definito “un paradosso”: mentre il Governo nazionale punta a ridurre la tassazione Irpef, la Regione Puglia procederebbe nella direzione opposta. Particolare attenzione viene dedicata anche alla situazione sanitaria della provincia di Foggia. Secondo quanto riportato dai consiglieri firmatari, la Asl foggiana continuerebbe a registrare un disavanzo superiore ai 78 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbero quasi 30 milioni di perdite attribuite al Policlinico Riuniti. Una condizione che, secondo l’opposizione, inciderebbe negativamente sulla qualità dei servizi sanitari erogati ai cittadini.

Nel testo viene inoltre evidenziato il confronto con la situazione della Asl Bari, che sarebbe passata “da un disavanzo di circa 210 milioni di euro a un attivo di oltre 97mila euro”. Una differenza definita “inaccettabile” dai promotori dell’iniziativa, che parlano di squilibrio nella distribuzione delle risorse sanitarie regionali.

L’ordine del giorno impegna quindi sindaca e Giunta a chiedere formalmente alla Regione Puglia e al presidente Antonio Decaro una revisione della gestione finanziaria che escluda aumenti fiscali per cittadini e lavoratori pugliesi. In alternativa, il centrodestra propone interventi di razionalizzazione della spesa pubblica e una riduzione degli sprechi nel sistema sanitario regionale.

Tra le richieste avanzate figurano anche il potenziamento dei servizi territoriali, misure per limitare la mobilità passiva dei pazienti e una gestione più efficiente dei Pronto soccorso.

Il documento porta le firme dei consiglieri comunali Claudio Amorese, Concetta Soragnese, Maurizio Accettulli, Luigi Fusco, Pasquale Cataneo, Raffaele Di Mauro, Marco Pellegrino, Franco Nunziante e Pasquale Rignanese, secondo i quali il risanamento dei conti regionali “non può passare esclusivamente dall’aumento della pressione fiscale, ma deve fondarsi su pratiche gestionali più responsabili ed efficienti”.



Pubblicato il 16 Maggio 2026