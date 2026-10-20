Il centro storico di Foggia cerca un nuovo volto: 4,5 milioni e gara tra progetti

Un passaggio decisivo per il futuro del centro cittadino. La piattaforma concorsi AWN, il portale telematico di e-procurament ufficiale del CNAPPC – Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sviluppato per la gestione trasparente e digitalizzata dei concorsi di progettazione e di idee, ha pubblicato il bando del concorso di progettazione promosso dal Comune di Foggia per la riqualificazione e l’interconnessione di Corso Vittorio Emanuele II, Via Oberdan, Piazza Cesare Battisti e Vico Teatro, un intervento strategico sostenuto da un finanziamento regionale di 4,5 milioni di euro nell’ambito del FSC Fondo nazionale per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.

Con la pubblicazione del bando, l’Amministrazione comunale compie un passo fondamentale verso una trasformazione attesa e ambiziosa: restituire centralità, qualità urbana e nuove prospettive di fruizione a una parte identitaria di Foggia, mettendo in relazione gli spazi pubblici, le attività commerciali, i percorsi pedonali e il tessuto urbano circostante.

Non si tratta soltanto di intervenire sulle pavimentazioni o di rinnovare l’aspetto di alcune strade e piazze. L’obiettivo è elaborare una visione complessiva, capace di superare la frammentazione degli spazi, migliorare la continuità dei percorsi e rendere il centro più accogliente, accessibile, funzionale e attrattivo per residenti, visitatori e operatori economici.

Il concorso di progettazione rappresenta, in questa prospettiva, una scelta precisa dell’Amministrazione: affidare alla competenza e alla creatività dei professionisti la possibilità di immaginare soluzioni innovative, attraverso una procedura pubblica che favorisca il confronto tra idee e la selezione di una proposta di elevata qualità architettonica e urbana.

“Un investimento sul futuro e sull’identità di Foggia – dichiara la Sindaca Maria Aida Episcopo-. La pubblicazione di questo bando segna un momento importante nel percorso di cambiamento che abbiamo avviato per Foggia. Parliamo di luoghi centrali per la storia, la vita sociale e le attività economiche della nostra città: spazi che meritano una nuova stagione di qualità, attenzione e valorizzazione. Con questo intervento vogliamo andare oltre la manutenzione e costruire una visione ambiziosa del centro urbano, capace di coniugare identità, modernità, accessibilità e vivibilità. Abbiamo scelto di investire nella qualità della progettazione perché siamo convinti che la trasformazione della città debba partire da idee solide, da una visione d’insieme e dalla capacità di immaginare il futuro. I 4,5 milioni di euro disponibili costituiscono un’opportunità concreta, che intendiamo tradurre in risultati tangibili per la comunità. È un altro passo nel percorso con cui questa Amministrazione vuole restituire fiducia, bellezza e nuove possibilità a Foggia”.

“Non un semplice restyling, ma una nuova idea di spazio pubblico – prosegue l’assessore ai Lavori pubblici e alla Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso. – Il valore di questo concorso sta nella possibilità di affrontare finalmente questi luoghi come un sistema urbano unitario. Corso Vittorio Emanuele, via Oberdan, piazza Cesare Battisti e vico Teatro non possono essere considerati episodi separati: sono parti di una stessa rete di relazioni, percorsi, attività e funzioni che deve tornare a dialogare in maniera efficace. Abbiamo scelto una procedura capace di mettere in competizione le idee, non di limitarci a replicare soluzioni già sperimentate. Chiediamo ai progettisti di proporre una visione contemporanea, attenta alla qualità architettonica, alla fruibilità pedonale, al verde, all’illuminazione, alle esigenze del commercio e alla gestione dei cantieri. La rigenerazione urbana si misura proprio in questo: nella capacità di trasformare opere pubbliche in luoghi più belli, più funzionali e più vissuti. Il nostro obiettivo è fare di questo intervento un riferimento per il modo in cui Foggia intende progettare e realizzare i propri spazi pubblici: con ambizione, competenza e attenzione concreta alle esigenze della città”.

“Ricucire gli spazi e restituire continuità al centro – aggiunge l’assessore all’Urbanistica e alla valorizzazione della città storica Michele Salatto-. La riqualificazione di quest’area deve essere letta all’interno di una strategia urbanistica più ampia, orientata a ricomporre le relazioni tra gli spazi pubblici e il tessuto cittadino. Il concorso consentirà di confrontare proposte capaci di migliorare la continuità dei percorsi, l’accessibilità e l’integrazione tra le aree pedonali, quelle commerciali e la viabilità circostante. La sfida è costruire un progetto coerente con le caratteristiche dei luoghi, rispettoso dei valori storici e architettonici presenti e, allo stesso tempo, adeguato alle esigenze della città contemporanea. Vogliamo che questi spazi tornino a essere un sistema urbano riconoscibile, accogliente e pienamente fruibile, nel quale la qualità della progettazione si traduca in un miglioramento reale della vita quotidiana”.

“Risorse concrete e programmazione per trasformare le idee in opere – conclude l’assessore al Bilancio Davide Emanuele. – La disponibilità di un finanziamento di 4,5 milioni di euro rappresenta una leva importante per dare concretezza a un progetto di riqualificazione di grande rilevanza per Foggia”.



Pubblicato il 20 Ottobre 2026