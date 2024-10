“Il centro di Foggia non salvato da una vetrina ma dal rilancio imprenditoriale”

“Vendere Foggia come la città fra le più insicure per il suo centro è una balla, la zona vive gli stessi problemi di altre nel contesto di una crisi in cui il commerciante è un eroe moderno che apre la saracinesca”. Parole di Lorenzo Frattarolo, assessore alle attività produttive, del lavoro e del pian del commercio. “Ma non sarà certo la singola vetrina a ‘salvarlo’, serve che degli imprenditori insieme abbiano voglia di rilancio. Se si spengono le insegne dei negozi si va verso il deserto, vengono meno i presidi, l’illuminazione. Da anni, poi, Foggia non ha mai valorizzato il suo centro storico, mentre la semiperiferia è stata creata anche migliore. Storicamente è stato così. Dal canto nostro stiamo ottimizzando al massino le risorse a disposizione”.

L’assessore Lorenzo Frattarolo ripropone uno dei provvedimenti a riguardo, il Documento strategico del commercio. La “consulta”, che riunirà tutte le associazioni di categoria, civ, comitati, è stata approvata dalla giunta e dalle commissioni, ma serve un ultimo passaggio in consiglio comunale per approvare la bozza del regolamento.

In quali tempi sarà pronto non si sa, né li anticipa: “Non lo so, dipende dai consiglieri. Un piano del commercio manca da otto anni, ricordo. Darà i suoi frutti nel medio e lungo termine. Intanto abbiamo organizzato alcune iniziative e altre ne verranno, dalle fiere ai mercatini, per contrastare la desertificazione e recuperare l’abitudine di passeggiare per il centro. Quando c’è stato il Festival del Nerd i numeri del commercio hanno risposto bene”.

Ma non si può organizzare ogni volta un evento simile, né basta un documento, per quanto discusso con gli esercenti e articolato. Frattarolo ritiene che sia dirimente la questione dei parcheggi: “Anche per questo i negozi subiscono la concorrenza in una città che usa troppo spesso l’auto. Bisogna immaginare un futuro a zero auto, fare in modo di pedonalizzare alcune strade. Per il periodo natalizio ci stiamo pensando. I vigili urbani ci sono, al 50% dell’organico, magari può capitare che sono impegnati nelle borgate dove scaricano i rifiuti, in periferia, presidiano la zona di lato al Comune. È un continuo”. (p.l.)



Pubblicato il 5 Ottobre 2024