Il CCR di via Sprecacenere sarà potenziato e modernizzato

Via libera dalla Regione Puglia a stanziamenti pari a 380mila euro per lavori al CCR di via Sprecacenere. I fondi – rivenienti dal Fesr 2021-2027 – sono stati attribuiti al Comune di Foggia per un progetto di Amiu Puglia che prevede l’adeguamento della struttura.

Nel dettaglio, gli interventi interesseranno soluzioni tecniche per la riduzione del fabbisogno energetico del CCR (con l’installazione, tra le altre cose, di 94 moduli fotovoltaici); un nuovo sistema di riutilizzo delle acque meteoriche; il potenziamento delle aree verdi con la piantumazione di specie autoctone e poco idroesigenti per un totale di circa 250 esemplari e il rivestimento a secco della recinzione perimetrale; opere di edilizia sostenibile e recupero per entrambi gli edifici della struttura (tra gli altri, demolizione di uno dei due edifici con ricostruzione con struttura prefabbricata, cappotti termici, sostituzione infissi, sostituzione apparecchi luminosi più performanti e dotati di sensore di movimento).

Il progetto prevede anche l’informatizzazione del CCR con l’installazione di nuovi sistemi di gestione automatizzata (10 termocamere, sistema gps, palmari, nuove pese, sistema di gestione automatizzato degli ingressi/uscite mediante totem, installazione di due sbarre automatiche per controllo ingressi/uscite); implementazione dei sistemi di accesso e fruizione assistita per la partecipazione autonoma e attiva delle persone con disabilità (abbattimento delle barriere architettoniche con introduzione di rampe e strutture di supporto che facilitino le operazioni di pesatura e conferimento dei rifiuti e adeguamento di due posti auto dedicati); una serie di interventi per la diffusione delle informazioni e di istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti (introduzione di cartellonistica informativa, introduzione e/o modifica della segnaletica orizzontale e verticale, progettazione di un’app collegata al sistema di registrazione accessi/conferimenti e completa di video informativi).

“Questo progetto – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo – si inserisce in una visione più ampia di Foggia come città verde e sostenibile, dove ogni intervento infrastrutturale è pensato per migliorare la qualità della vita e l’ambiente urbano. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare in sinergia con Amiu Puglia per garantire che i benefici di questi interventi siano percepiti da tutta la comunità, puntando a portare Foggia al passo con le più moderne realtà in tema di gestione dei rifiuti.”

“Questo finanziamento – afferma l’assessora all’ambiente Lucia Aprile – rappresenta un’opportunità straordinaria per potenziare le infrastrutture dedicate alla raccolta differenziata. Grazie agli interventi previsti, il CCR sarà trasformato in una struttura all’avanguardia, con soluzioni energetiche sostenibili, sistemi di gestione avanzati e una maggiore accessibilità per tutti i cittadini, inclusi quelli con disabilità.

Questa trasformazione non solo migliorerà l’efficienza del servizio, ma rappresenta un passo fondamentale per promuovere la cultura della sostenibilità e della corretta gestione dei rifiuti. Il CCR potenziato diventerà un punto di riferimento per i cittadini, incentivando pratiche di conferimento responsabili e contribuendo a incrementare i tassi di raccolta differenziata,

Potendo quindi contare sulla realizzazione di una rete capillare di strutture, l’invito alla cittadinanza è quello di prendere questi centri come punti di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti da differenziare e contribuire a migliorare il servizio per tutta la comunità”.

Per la presidente di Amiu Puglia, Antonella Lomoro si tratta “di una progettazione molto completa e dettagliata e siamo lieti di aver ottenuto questi preziosi finanziamenti che ci permetteranno di adeguare il CCR di via Sprecacenere, allineandolo a standard più moderni e sostenibili. L’impegno di Amiu Puglia, in accordo con l’Amministrazione comunale, per una raccolta differenziata ogni giorno più efficace a Foggia continua, dunque e, in questo senso, i ccr sono importanti punti di riferimento per i cittadini. Renderli sempre più performanti e capaci di rispondere alle esigenze degli utenti è per l’Azienda un obiettivo fondamentale che si inserisce in una più ampia serie di interventi e di campagne di sensibilizzazioni che stiamo portando avanti da tempo, raccogliendo i primi risultati che, ne siamo certi, aumenteranno in futuro”.



Pubblicato il 17 Gennaio 2025