Il caso Revolut e le banche tradizionali, una competizione (sleale?) che viene da lontano

(Adnkronos) – Quello tra le banche tradizionali e il mondo fintech è stato un confronto meno acceso di quanto le premesse avessero fatto immaginare. Semplicemente perché l’accelerazione della trasformazione digitale ha reso rapidamente fintech buona parte delle banche tradizionali. Con un fenomeno che è però sfuggito a questa normalizzazione, l’ascesa di Revolut. Non è mai diventata una banca fino in fondo, tanto che abbiamo continuato a usare la definizione ibrida di startup bancaria, ma delle banche ha sostanzialmente reso più accessibili, flessibili, economici una lunga lista di servizi. Fino al punto di conquistarsi oltre 80 milioni di clienti nel mondo e più di 5 in Italia. Oggi, però, emergono tutti i limiti di un modello con troppo pochi controlli: l’accusa di favorire il riciclaggio ha portato al commissariamento.

Il successo di Revolut è passato soprattutto per una semplificazione drastica di procedure e adempimenti. Aprire un conto con un documento e un selfie, grazie allo smartphone con cui facciamo quotidianamente il resto delle nostre cose, è stata la chiave per conquistare prima i clienti più giovani e poi, progressivamente, anche quelli di altre fasce d’età. Abbassare i costi di gestione, prevedendo un servizio base praticamente gratuito, così come i cambi di valuta, e una serie di upgrade legati all’incremento delle funzionalità, ha reso ancora più attrattivo uno strumento di pagamento che, con il passa parola, ha costruito un successo quasi ‘virale’. La differenza l’ha fatta la facilità e la convenienza nell’utilizzo, insieme alla scelta chiara di avvicinare il prodotto finanziario all’immediatezza di un clic. E’ un modello di business che funziona perché, grazie ai numeri sempre più grandi, la maggior parte dei ricavi arriva da chi sceglie di sottoscrivere un abbonamento più completo e accetta di conseguenza, aumentando la frequenza delle operazioni, di pagare più commissioni.

La sintesi l’ha fatta uno dei più importanti banchieri italiani ed europei, il Ceo di Unicredit Andrea Orcel. È stato il primo a dire in chiaro, e senza troppi giri di parole, che la crescita delle fintech come Revolut impone agli istituti tradizionali di migliorare l’esperienza del cliente per non subire troppo la concorrenza dei nuovi giganti digitali. Revolut, quindi, come un concorrente diretto delle banche. Uno status sostenuto dai numeri, quelli degli utili, dei ricavi da servizi, del numero di clienti e quelli sul rapporto, bassissimo, tra prestiti e depositi. Un altro grandissimo banchiere, il Ceo di Jp Morgan Jamie Dimon, di Revolut ha colto tutti gli elementi di novità: “Sono geloso, dannazione. Guardate queste persone. Si muovono”.

È interessante notare anche il percorso geografico che ha seguito l’ascesa di Revolut. La prima licenza bancaria, che si somma a quelle più leggere da moneta elettronica, è concessa in Lituania ma consente di operare in tutta l’Unione europea. Poi, solo recentemente, sono arrivate le licenze in Inghilterra e in Francia. E le banche centrali, incluse Bce e Bankitalia, già da tempo, hanno messo in evidenza criticità e imposto limitazioni a quella che, per diversi aspetti, è diventata un’attività al riparo delle regole che valgono per tutte le altre banche tradizionali.

Il vero nodo è quello dei controlli. Il 12 settembre scorso, Revolut ha confermato una violazione dati che ha coinvolto circa 680 clienti europei, causata da una truffa piuttosto banale: un dipendente ha consegnato dati a un soggetto che usava l’email ufficiale di un ente pubblico italiano. Oggi, la Guardia di finanza, su delega della procura di Milano e dopo un provvedimento del tribunale, ha ordinato il commissariamento per un anno. Revolut per i magistrati è “priva di adeguati presidi antiriciclaggio”. In sostanza, nella ricostruzione della Procura di Milano, l’assenza di controlli ha favorito indagati e condannati anche per reati di criminalità organizzata: proprio grazie alla flessibilità e all’estrema semplificazione delle procedure, hanno potuto traferire, nascondere e sottrarre a sequestri ingenti somme di denaro. (Di Fabio Insenga)

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Pubblicato il 16 Novembre 2026