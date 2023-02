Il Carnevale inclusivo dell’associazione Il Girasole di Foggia

Offrire a famiglie e bimbi momenti di socializzazione per far vivere loro la magia dell’atmosfera del Carnevale e favorire l’inclusione. E’ un Carnevale speciale quello vissuto da operatori, famiglie e bimbi dell’associazione Il Girasole di Foggia, da diversi anni ormai impegnata a Foggia con tante attività per bimbi e ragazzi con autismo e difficoltà cognitive.

Due i momenti vissuti con la festa del Carnevale targata Il Girasole: il Carnival Party, svoltasi nel noto locale foggiano Lunarossa, dove c’è stata un’ampia partecipazione delle famiglie, bimbi e ragazzi che hanno potuto vivere momenti di socializzazione ma anche divertimento grazie all’animazione dell’Agenzia eventi “Pallotta & Co.”; non da meno il Laboratorio di Carnevale svoltosi nella sede dell’associazione, dove i bimbi e ragazzi hanno svolto attività educative e creative assieme all’equipe de Il Girasole senza rinunciare alle maschere di Carnevale. Emozionante il gesto di una delle mamme che frequenta l’associazione, Melanie Lo Castro, che ha deciso di donare all’associazione un fornetto microonde come provento della vendita del suo libro “Pensieri di Seta”, una raccolta di poesie, pensieri e opere, sviluppati dall’autrice in diversi momenti della sua vita. “L’obiettivo di questi eventi è stato duplice: da una parte abbiamo voluto offrire a famiglie e bimbi un momento di socializzazione come il Carnevale; dall’altra abbiamo inteso rafforzare l’inclusione, perchè in tutte le attività partecipano sia bimbi con problematiche e sia bimbi senza difficoltà, è stato bello vederli assieme”, afferma la Psicoterapeuta e Supervisore ABA Cristina Bubici.

