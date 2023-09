Il cardinale Matteo Maria Zuppi a San Giovanni Rotondo: “Padre Pio ci aiuti per la pace”

“Sono qui per pregare Padre Pio che deve darci una mano sulla pace”. Così il presidente della Cei (conferenza episcopale italiana) cardinale Matteo Maria Zuppi a San Giovanni Rotondo per visitare Casa Sollievo della Sofferenza, ospedale voluto da San Pio, e celebrare la messa che apre le celebrazioni in vista del 23 settembre, anniversario di San Pio.

“Questo – ha proseguito – è davvero un luogo di pace. Perché pace vuol dire salvezza. Questo è un luogo davvero di sollevo.

Vengo quindi a pregare Padre Pio, a ringraziare Padre Pio per tanto sollievo che dona e a visitare questa opera da lui voluta”.

Zuppi parteciperà anche ai lavori di chiusura del convegno nazionale sui gruppi di preghiera. “I gruppi di preghiera – ha aggiunto Zuppi – li ho conosciuti a Roma perché c’è una chiesa, San Salvatore in Lauro, che raccoglie un pò tutti i gruppi di preghiera di Roma e del Lazio intero”.

“Sono la forza della preghiera perché la vita – ha concluso – ha tanti gruppi di preghiera e non solo. Anche di solidarietà.

Li incontro molto volentieri e chiederò loro di pregare molto seriamente per la pace”. “Curare, aiutare i fragili, i più deboli. Questo il messaggio del vangelo. Aiutare chi è in difficoltà, chi si trova travolto dalla malattia era la preoccupazione di Padre Pio. E ha sempre voluto la parte spirituale unita ad una parte così concreta come questa. Le due cose vanno insieme. Non si può dire mi occupo del signore e del prossimo si occupa qualcun altro. Quindi costruire qualcosa, in riferimento a Casa Sollievo, che allevi le tante sofferenze che ci colpiscono o che ci vengono affidate”.



Pubblicato il 16 Settembre 2023