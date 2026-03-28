Il caporalato arriva con il Decreto Flussi, l’inchiesta presentata a Foggia

destino. Nemmeno le Prefetture aiutano: la legge dice che il lavoratore ha otto giorni di tempo per rintracciare il proprio datore, ma quasi nessuno glielo dice».

Come fanno i datori a conoscere i nomi dei lavoratori da far arrivare in Italia? Com’è possibile che tra la richiesta e l’arrivo del lavoratore in Italia passi «troppo tempo», inaccettabile per favorire l’incontro domanda-offerta, gli interrogativi sulla farraginosità del decreto Flussi che il governo Meloni allarga nel triennio 2025-2028 a 500mila nuovi arrivi. E’ sintomatico che gli uffici pubblici della provincia di Ragusa non abbiano fornito informazioni. «Ci hanno risposto che non sono autorizzati a parlare con i media».

«I dati della questura Ragusa rilevano che su 3602 quote autorizzate dal decreto flussi, sono stati generati 700 contratti di lavoro». «Il decreto incentiva il caporalato», la denuncia del magistrato Bruno Giordano, ex direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro intervistato dagli autori dell’indagine. Un sistema che si autolimenta: per istruire le pratiche del decreto le spese sono carico dei lavoratori. Nella sola provincia ragusana «genera un giro d’affari da 208mila a 370 mila euro. Ma pagare – dice Turati – non è garanzia di lavoro». Il video dell’inchiesta, girato anche con l’ausilio di telecamere nascoste, evidenzia un sistema di complicità in cui un po’ tutti ci sguazzano: agricoltori compiacenti, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti. «Ad ogni passaggio c’è un costo da pagare». Anello centrale della catena sono le aziende agricole. «Se vuoi lavorare con me e per il “coso” (il permesso di soggiorno) mi devi dare 8mila euro. Se poi vuoi andare in Francia o dove vuoi, fai pure», la conversazione carpita tra un imprenditore agricolo a un lavoratore.

Numeri strabilianti, l’affaire immigrazione nel nostro paese. «Solo valutando i costi richiesti da intermediari per questo genere di operazioni, il giro d’affari legale supera i 2 miliardi