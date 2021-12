Il calendario 2022 dell’Avis Comunale “Il Sonno di Lucera”

Si è svolta, lo scorso 18 dicembre, la conferenza di presentazione del calendario 2022 dell’Avis di Lucera, realizzato con le opere inedite del dott. Costantino Postiglione, e che ha visto la partecipazione, oltre all’autore delle opere, anche del presidente del sodalizio associativo lucerino Antonio Colatruglio, del dott. Michele Centra, responsabile del SIMT di Foggia e del dott. Pietro Fania, coordinatore del reparto di Medicina Trasfusionale di Casa Sollievo della Sofferenza.L’incontro, moderato dal prof. Raffaele De Vivo, e allietato dagli intermezzi musicali dei giovanissimi concertisti dell’Associazione Risonanza, Chiara Maglia al violoncello e Michele Augelli al pianoforte, è stata l’occasione per tracciare le linee di indirizzo per il prossimo anno che l’attività associativa dell’Avis di Lucera percorrerà nel 2022. L’incontro si è aperto con il saluto del “padrone di casa”, il Presidente del Circolo Unione dott. Silvio Di Pasqua, che oltre a dare il benvenuto ai presenti, ha esortato la cittadinanza e le associazioni a vivere il Circolo Unione di Lucera, che da oltre 160 anni rappresenta un fiore all’occhiello della città.Il Presidente Colatruglio, dopo aver ringraziato, il dott. Di Pasqua per l’ospitalità, il direttivo dell’Avis Comunale di Lucera, i soci e gli amici presenti, oltre alle Istituzioni che con la loro partecipazione alla serata hanno dato un forte segnale di vicinanza ed apprezzamento per le attività dei soci avisini, ha tracciato un breve bilancio dell’anno che sta per chiudersi, che vede l’Avis di Lucera sfiorare le cinquecento sacche di sangue raccolte. Durante l’anno 2021, caratterizzato purtroppo ancora da incertezze e paure dovute alla pandemia, la generosità degli avisini di Lucera e dei Monti Dauni non si è fermata. I donatori, infatti, hanno sfruttato appieno le occasioni date dalle donazioni straordinarie organizzate durante l’anno appena trascorso, rispondendo prontamente alle chiamate alla donazione effettuate dai volontari dell’Avis di Lucera.Con la presentazione del Calendario 2022 dell’Avis di Lucera, il Presidente Colatruglio ha tracciato anche le linee guida del prossimo anno, che vedrà l’Avis di Lucera impegnata in ben 16 raccolte straordinarie, oltre all’attività di “reclutamento” di donatori per la giornata del mercoledì all’Ospedale Lastaria. Le 16 giornate straordinarie di raccolta, già programmate con le equipe del Policlinico Riuniti di Foggia e di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, andranno a coprire non solo la città di Lucera, ma anche i comuni di Casalvecchio di Puglia, dove è già presente un nutrito gruppo di donatori, Alberona e Motta Montecorvino. Quest’ultima località, come ha ricordato il Presidente Colatruglio durante la serata, è legata ad una donazione che l’associazione ha ricevuto nelle scorse settimane da parte di una famiglia di Motta Montecorvino a ricordo di una congiunta. Questo gesto di generosità sarà la scintilla che farà esplodere di generosità la comunità di Motta Montecorvino, visto che, grazie alla donazione ricevuta, l’Avis di Lucera organizzerà la prossima primavera una donazione straordinaria, in autoemoteca, nel piccolo borgo dei Monti Dauni. Dopo l’intervento del presidente, la parola è passata al dott. Costantino Postiglione, il quale prima di illustrare singolarmente le singole opere del “Sonno di Lucera” che compongono il calendario 2022 dell’Avis di Lucera, si è detto onorato di essere stato contattato e coinvolto per la realizzazione di una vera e propria opera d’arte, e si è detto orgoglioso di omaggiare, con le sue opere e attraverso il calendario, i tanti donatori lucerini, molti dei quali hanno iniziato a compiere il tanto importante gesto solidale, proprio affidandosi alla sua professionalità, messa a disposizione della comunità in tantissimi anni di servizio.

A conclusione della serata, gli interventi dei dottori Centra e Fania, i quali con la loro presenza hanno dimostrato vicinanza e stima nei confronti dell’Associazione, oltreché vicinanza all’intera comunità lucerina. Come ha ricordato il dott. Michele Centra, che con il SIMT di Foggia è subentrato nella gestione delle attività di raccolta presso il Lastaria di Lucera, la risposta della città di Lucera si stà rivelando soddisfacente, visto il discreto numero di donatori che le associazioni del territorio convogliano presso l’unità di raccolta del Lastaria. Il dott. Pietro Fania, coordinatore delle attività di raccolta di Casa Sollievo della Sofferenza ha poi aggiunto che il rapporto tra la struttura sanitaria della città di San Pio e la comunità di Lucera è cresciuto molto nell’anno che stà per concludersi, e ci sono tutti i presupposti, vista la meritoria attività dell’associazione e la fattiva risposta dei lucerini, per crescere ancora di più.

