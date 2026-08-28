Attualità

Il caldo estremo non molla il Sud, in arrivo weekend di fuoco: oggi 6 bollini rossi, tregua al Nord

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'ultimo weekend di agosto si preannuncia molto più che rovente al Sud. Continua la quinta ondata di calore del 2026, con picchi che arriveranno a superare i 40 gradi centigradi soprattutto nelle regioni meridionali e sulle Isole maggiori. Oggi, sabato 29 agosto, sono 6 su 27 le città bollino rosso per il caldo, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Si tratta di Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. La Capitale è l'unica del Centro Italia ad essere a livello 3, il più alto, che indica possibili effetti sulla salute per le ondate di calore.  Domenica, invece, è previsto bollino rosso (livello 3, il più alto, che indica possibili effetti sulla salute per le ondate di calore) a Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Mentre Bari, Campobasso, Civitavecchia, Latina, Napoli, Perugia e Roma, avranno il bollino giallo. Al Centro-Nord Italia bollino verde per Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo, Rieti, Pescara, Frosinone, Cagliari e Ancona.  L'Italia sarà ancora spaccata a metà questo weekend, con il Sud ancora alle prese con l'anticiclone africano e il Centro Nord che torna a respirare. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, il caldo anomalo, pur ridimensionato, resterà ostinatamente confinato al Meridione, dove si registreranno ancora valori estremi al Sud, con picchi di 40°C a Caltanissetta e 39°C tra Catania, Cosenza, Ragusa e Reggio Calabria, mentre nelle regioni settentrionali non si andrà oltre i 31 gradi.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Crisi migranti a Ceuta, la Spagna chiede il sostegno dell’Europa. Piantedosi: “Il 31 decideremo”

10 minuti fa

Malinconia di fine estate? Rimandata per l’afa

11 minuti fa

Notting Hill Carnival compie 60 anni, Londra si prepara alla festa più partecipata d’Europa

11 minuti fa

Psg, brividi per Safonov: il portiere si ‘schianta’ nel riscaldamento

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio