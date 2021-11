Il Calcio Foggia rimonta al ‘Massimino’ con Ferrante

Un Foggia rimaneggiato dagli infortuni, quello sceso in campo al ‘Massimino’ di Catania ma soprattutto con la sentenza emessa in settimana che le hanno levato quattro punti ‘sudati’ e conquistati sul campo, poteva avere alibi ma dall’altra parte avere tanta rabbia. Nonostante ciò la squadra del tecnico boemo si è sfidata sino al triplice fischio senza lasciarsi influenzare da fattori esterni e giocandosela come sempre a viso aperto e portando a casa la sesta vittoria stagionale ed in particolare la seconda in trasferta.

CATANIA D’ATTACCO, MA IL FOGGIA HA IL SUO SCUDO – Il Foggia di Zeman è sceso in campo con un attacco inedito con Merkaj al centro ed in appoggio Tuzzo e Curcio e Ferrante dalla panchina. I padroni di casa hanno iniziato con un piglio deciso a passare in vantaggio ed al sedicesimo infatti il Catania è passato in vantaggio con Russini, su assist di Calapai, ha battuto un colpevole e poco vigile Alastra sul proprio palo destro con un potente tiro che si è insaccato all’interno della rete. Ma il Catania così come aveva fatto nel turno di recupero contro la Vibonese, si è arroccata dietro la linea della palla e sfruttato le ripartenze. Il Foggia colpito ma non affondato si è rifatto sotto prendendo in mano il pallino del gioco e con il suo ex capitano Curcio in un paio di occasioni ha sfiorato il pareggio, trovando il portiere rossoblu ad opporsi a lui e ad una conclusione di Tuzzo. Nella ripresa mister Zeman ha inserito dal primo minuto Ferrante al posto di uno spento Merkaj. Al 66’ Gallo è subentrato all’inizio del secondo tempo ed ha ribadito in rete una respinta corta di Sala su punizione chirurgica battuta da Petermann. Il Foggia, però ha alzato il baricentro con le sue trame di gioco offensive, ed al tempo di recupero al 93’ Ferrante incuneatosi in area, ha conquistato un calcio di rigore perché è stato steso da un giocatore degli etnei. Lo stesso Ferrante portatosi dal dischetto, chiedendo al rigorista scelto Curcio il permesso di batterlo, lo ha trasformato e la partita si è conclusa con tre punti pesanti in cascina ed un Foggia che con la penalizzazione raggiunge quota venti punti, senza la penalità sarebbe stata al quarto posto, ovviamente in attesa del posticipo del lunedì tra Turris e Catanzaro. La prossima gara del Foggia è ancora in trasferta e sarà contro il Campobasso, quest’ultimo uscito pesantemente sconfitto contro il Latina.

LA VOCE DEI PROTAGONISTI – A questo giro e vittoria il Calcio Foggia ha messo a disposizione delle tv licenziataria Ferrante e e Garattoni. L’ariete Ferrante ha dichiarato: “Quando ho guadagnato il rigore mi sono sentito di calciarlo e in campo molte volte si agisce di istinto. Ho detto a Curcio che volevo calciarlo e non ci sono stati problemi. Per fortuna sono stato fortunato a segnare e sono stracontento per i tre punti che abbiamo portato a casa. Siamo stati pronti anche chi era in panchina. Appena il mister ci ha dato la possibilità di entrare in campo abbiamo cercato di dare il nostro contributo. Siamo riusciti a ribaltare questa partita dopo la reazione del secondo tempo. E’ una cosa indescrivibile segnare al 95′ su rigore. In quei secondi nel calciare il rigore ti passano tante cose per la testa perché la partita dipende dai tuoi piedi. Avevo il cuore a mille ma me la sono sentita e va bene così. Abbiamo dimostrato di essere un ottimo gruppo, non ci distrae niente e siamo focalizzati su quello che ci dice il mister“. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

Condividi sui Social!