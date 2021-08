Il Calcio Foggia 1920 rescinde con Nikovazi e Dell’Agnello

Il Calcio Foggia 1920 ha reso noto ieri di aver provveduto a rescindere i contatti consensualmente rispettivamente dei calciatori. Rilind Nivokazi e Simone Dell’Agnello, entrambi attaccanti che non rientravano nei piani del boemo. Il club tramite il proprio profilo ha augurato ai propri ex tesserati, le migliori fortune calcistiche. Inoltre, è arrivato il placet dall’ASL locale della Valle d’Aosta per l’allenamento congiunto che era previsto ieri contro l’R.G. Ticino, disputato regolarmente alle ore 18.00 presso lo stadio di Montjovet. Partita disputata a porte chiuse escluso alla stampa accreditata. Sul fronte calciomercato il diesse Peppino pavone sta lavorando sul fronte uscite, possibile ancora la cessione di Curcio ed in entrata dove potrebbero arrivare ancora pedine funzionali, rispettivamente per ruolo tra difesa, centrocampo ed attacco.

M.I.

Condividi sui Social!