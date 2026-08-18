Il boom virtuale e reale di Celle di San Vito con “People, i paesi sono delle persone”

Ci saranno sindaci, giornalisti, producer e registi mercoledì 19 agosto a Celle di San Vito. Nella sala del Castello, dalle ore 17, prenderà il via l’evento intitolato “People: oltre i numeri, i paesi sono delle persone”. Durante l’incontro, interverranno i cittadini di Celle protagonisti dei video brevi che, questa estate, hanno trasformato i cellesi in testimonial e promoter del paese più piccolo della Puglia con i suoi 144 abitanti. Al centro del convegno, ci saranno i progetti che puntano a dare un presente e un futuro ai paesi più piccoli, quelli delle aree interne, spina dorsale dell’Italia dei Campanili e di mille meraviglie fatte di biodiversità, paesaggi e ambienti incontaminati, architetture e storie millenarie. Tra quei progetti c’è anche la “Libreria digitale della Valle del Celone”, promosso dal Comune di Celle di San Vito, realizzato da Officineventi e finanziato nell’ambito del PNRR per l’Attrattività dei Borghi.

CHI CI SARÀ. Il focus, che sarà moderato dai giornalisti Nicola Maggio e Francesco Quitadamo, sarà aperto dai saluti della sindaca Maria Palma Giannini e della vicesindaca Claudia Del Giudice. Sul tema, inoltre, interverranno Michele Pavia, Pasquale Marchese e Francesco Caserta, rispettivamente sindaci di Faeto, Castelluccio Valmaggiore e di Troia. A seguire, prenderanno la parola Pasquale De Vita, presidente del Gal Meridaunia; Virgilio Caivano, presidente del Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni; e Gianfilippo Mignogna, presidente dell’associazione “Dalla parte dei paesi”. La questione del rilancio dei piccoli paesi sarà affrontata anche dai professionisti della creatività: interverranno, infatti, il consulente di marketing strategico Luigi De Seneen, il regista Niki Dell’Anno e il producer Stefano Barbaro.

IL BOOM VIRTUALE E QUELLO REALE. I video dei cellesi trasformati in testimonial hanno conquistato il web: da luglio, in poco più di un mese la pagina facebook “Celle di San Vito Informa” ha totalizzato circa 1 milione e 200 mila visualizzazioni. Un boom che non è soltanto virtuale, ma che sta contribuendo a rendere l’estate cellese un piccolo fenomeno. “I video hanno avuto un grande successo e, questa estate, sono arrivati tanti visitatori da ognidove”, spiega la sindaca Maria Palma Giannini. “Ne siamo felici, perché l’obiettivo è dare un futuro a Celle di San Vito, per questo stiamo accendendo un riflettore sulle nostre potenzialità, l’accoglienza, la bellezza del borgo e dei boschi, il nostro clima che di sera di regala sempre un venticello fresco rigenerante”.



Pubblicato il 18 Agosto 2026