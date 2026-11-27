Attualità
Il bilancio della discordia. La lotta dei leader Ue al Consiglio – Eurofocus podcast, Adnkronos
Il vertice straordinario si chiude senza un’intesa sul bilancio Ue 2028-2034. I leader restano divisi su quanto spendere, come finanziare le priorità comuni e quali risorse garantire all’Ucraina. Tutti rimandati a dicembre, quando Costa tenterà di trovare un compromesso prima che il maxi-anno elettorale stravolga il Consiglio: ecco tutti i perché del fallimento.
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Pubblicato il 27 Novembre 2026