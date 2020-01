“Il berretto a sonagli” di Pirandello per “Foggia a teatro”

Il nuovo anno riparte subito con un grandissimo appuntamento proposto da Foggia a Teatro che ha in programma per sabato 11 gennaio (sipario ore 21) la messa in scena de “Il berretto a sonagli”, uno dei capolavori di Luigi Pirandello. Mattatore sul palco del Teatro del Fuoco sarà Gianfranco Jannuzzo che sta portando lo spettacolo letteralmente in giro per l’Italia, con decine di repliche apprezzate e applaudite a ogni latitudine del Paese. La storia, anzi le storie sono famose, ma vale sempre la pena rivederle e risentirle, in questa occasione grazie al grande attore siciliano che riesce a incarnarle anche grazie alla sua corregionalità con l’autore di testi immortali. Uno dei capisaldi della drammaturgia e della letteratura italiana portato in scena, per la regia di Francesco Bellomo, da uno dei più importanti interpreti del palcoscenico da decenni. L’incontro risulta perfetto nel racconto delle due novelle di Pirandello: “Certi obblighi” e “La verità”. In entrambi i casi si narra di un marito che, nonostante sia a conoscenza dell’adulterio della moglie, lo accetta con rassegnazione, ponendo come unica condizione la salvaguardia dell’onorabilità. La società costringe gli individui ad apparire rispettabili, obbedendo a precisi codici di comportamento; in realtà tutto è permesso purché si salvino le apparenze.

