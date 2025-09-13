Ricorre domani, 14 settembre, il 35esimo anniversario dell’omicidio di Nicola Ciuffreda, imprenditore edile Foggiano ucciso nel 1990 per aver denunciato i suoi estorsori. Lo ricorda, in una nota, l’assessore alla legalità del comune di Foggia Giulio De Santis. “La sua vicenda – dice De Santis – è emblematica della nostra storia cittadina: l’edilizia era allora il settore trainante dell’economia foggiana, ed è proprio qui che la società foggiana (nome dato alla criminalità organizzata di Foggia) iniziava a infiltrarsi con violenza. Nicola, rifiutandosi di pagare, per primo strappò il velo sul racket che soffocava il mercato delle case a Foggia. In città, la sua morte non generò manifestazioni di massa né prese di posizione forti: la famiglia rimase sola come ha ricordato più volte il figlio Roberto”. De Santis ricorda anche l’ulteriore ferita dell’indagine giudiziaria “chiusa in pochi mesi, senza colpevoli, con una rapidità che oggi sarebbe impensabile per un delitto così grave, che aveva colpito una vittima di estorsione. Solo anni dopo, con la sentenza sul processo Panunzio, si riconobbe che a decidere l’omicidio di Ciuffreda furono le stesse persone che, nel 1992, ordinarono l’uccisione di un altro imprenditore coraggioso, Giovanni Panunzio (assassinato il 6 novembre del 1992 a Foggia). Il coraggio della famiglia Panunzio e la testimonianza di Mario Nero (testimone di giustizia scomparso nel 2021) che con le sue dichiarazioni permise non solo di individuare i colpevoli dell’omicidio Panunzio ma anche di squarciare il velo sulla violenza mafiosa a Foggia, rappresentano pagine luminose di una storia che ci interpella ancora oggi. Oggi, a 35 anni da quel 14 settembre, ricordiamo Nicola Ciuffreda insieme a Libera, che da anni mantiene viva la sua memoria attraverso il presidio cittadino a lui dedicato”.



Pubblicato il 13 Settembre 2025