Il 2025 è l’anno dei ponti, con 6 giorni di ferie 32 di vacanza

(Adnkronos) – L'Epifania ha portato via tutte le feste invernali, ma per quanto riguarda i giorni rossi sul calendario l'anno appena iniziato è ottimo per chi vuole programmare viaggi e gite fuori porta. Molte festività infatti cadono in giorni lavorativi permettendo di allungare facilmente i weekend e riposare qualche giorno di seguito in più. Ne abbiamo avuto una prova già nella prima settimana dell'anno: chi ha potuto prendere il 2 e il 3 gennaio di ferie ha staccato dal lavoro per sei giorni consecutivi, dal 1° dell'anno fino all'Epifania. I primi mesi saranno lunghi e senza pause ma tra fine aprile e inizio maggio sarà possibile prendersi un lungo stop con una manciata di giorni di ferie. I giorni rossi sul calendario sono quelli di Pasqua e Pasquetta, domenica 20 e lunedì 21 aprile, seguiti dal 25 aprile (la Festa della Liberazione quest'anno cade di venerdì) e poi ancora dal 1° maggio, la Festa dei lavoratori, che sarà invece un giovedì. Per chi vuole e può assentarsi più a lungo dal lavoro, magari per un bel viaggio, potrà prendere 7 giorni di ferie (22, 23, 24, 28, 29, 30 aprile e 2 maggio) per averne 16 di vacanza (da sabato 19 aprile a domenica 4 maggio). In alternativa con 3 giorni di ferie (22, 23 e 24 aprile) si uniscono le feste di Pasqua a quelle della Festa della Liberazione e si riposa 10 giorni (dal 19 al 27 aprile). Basterà invece chiedere a lavoro un solo giorno, venerdì 2 maggio, per fare tre ponti in tre settimane: 19-20-21 aprile (per Pasqua), 25-26-27 aprile (per la Festa della Liberazione) e infine 1-2-3-4 maggio (per la Festa dei lavoratori).

Anche giugno poi inizia con un ponte: dopo il weekend del 31 maggio e del 1° giugno, la Festa della Repubblica del 2 giugno cade quest'anno di lunedì. Ponte anche in piena estate: Ferragosto cade infatti di venerdì, permettendo di assentarsi dal lavoro dal 15 al 17 agosto senza chiedere giorni di ferie. Anche l'ultimo mese dell'anno regalerà bei momenti di riposo senza bisogno di ferie. Si comincia con la Festa dell'Immacolata, che permetterà di allungare il weekend del 6 e del 7 dicembre di un giorno, dal momento che l'8 dicembre è un lunedì. Lo stesso vale perla fine di dicembre: il giorno di Natale è giovedì e Santo Stefano cade di venerdì, quindi nel pieno delle feste, dal 25 al 28 dicembre, si potrà godere di un ponte di 4 giorni.



