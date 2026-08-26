Ikea e Xbox insieme per il gaming con la linea Yxstaby

(Adnkronos) – Ikea e Xbox lanciano Yxstaby, una collezione di nove prodotti pensata per chi gioca ai videogiochi in casa. L'iniziativa nasce dalla collaborazione diretta tra i team di design delle due aziende: ogni articolo della linea è firmato congiuntamente da un designer Ikea e da un designer Xbox, che hanno messo a disposizione l'esperienza maturata rispettivamente nell'arredamento domestico e nel settore videoludico. Il punto di partenza è un dato di mercato: il gaming coinvolge oggi oltre tre miliardi di persone nel mondo e si è progressivamente spostato dal salotto dedicato ad ambienti condivisi con altre attività quotidiane, dalla cucina alla camera da letto. Yxstaby prova a rispondere a questo cambiamento con mobili che permettono di allestire rapidamente una postazione di gioco e di richiuderla altrettanto in fretta, senza lasciare cavi e controller in vista. Tra i pezzi della collezione figura il primo supporto TV realizzato da Ikea, dotato di ruote per spostarlo tra le stanze e di un vano posteriore per riporre l'attrezzatura da gioco. Per chi non ha spazio dedicato, un supporto per laptop trasforma in pochi secondi un tavolo qualsiasi in una postazione temporanea, grazie a un contenitore per cavi e controller il cui coperchio funge anche da leggio per il computer. Completano la gamma un tavolino su ruote con piano d'appoggio per i controller e vano di ricarica nascosto dietro ante scorrevoli, oltre a un supporto che solleva uno o due monitor all'altezza corretta, con alloggiamenti per telefono e cuffie. Il design della collezione richiama esplicitamente l'estetica del controller Xbox, reinterpretato in chiave d'arredo: il D-pad ispira sia un cuscino sia un piatto decorativo in acciaio, mentre un espositore con specchi mette in risalto le figurine da collezione riflettendole da ogni lato. Il pezzo più originale è però lo sgabello modellato sul thumbstick del controller, sviluppato a partire dai file di progettazione 3D originali. Sul piano cromatico, la collezione predilige toni neutri — bianco, nero e beige — in linea con l'estetica scandinava, riservando il verde a tasche e scomparti funzionali destinati a organizzare cavi e accessori. Secondo Carl Ledbetter, a capo del design Xbox, la collaborazione ha permesso di ripensare il gaming non solo in funzione dello schermo, ma dell'intero spazio domestico che lo circonda. Yxstaby arriverà nei negozi Ikea e online a partire dal prossimo autunno.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026