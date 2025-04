Ignazio Boschetto racconta la ‘prima esperienza’ da papà: “Un’emozione incredibile”

(Adnkronos) –

Ignazio Boschetto diventerà presto papà. Il tenore del trio de Il Volo ha raccontato l'immensa gioia che sta provando da quando la moglie Michelle Bertolini ha scoperto di essere incinta, in attesa della loro prima figlia, che si chiamerà Bianca. Ignazio Boschetto, ospite a Radio Bruno, insieme a Gianluca Ginoble e Piero Barone de 'Il Volo', ha condiviso una delle sue prime esperienze da papà. "Ieri sera eravamo a letto e ho dato un bacino al pancione", ha esordito il cantante sottolineando che ormai lo fa per abitudine per dare alla sua futura bimba la buonanotte. "Mi sono messo a cantare 'dolce sentire…'", ha detto Ignazio Boschetto che ha cominciato a intonare il celebre brano di Claudio Baglioni 'Fratello sole sorella luna'. E poi ha aggiunto: "Finisco di cantare, appoggio l'orecchio sulla pancia e boom… mi è arriva una pedata fortissima", racconta il cantante che con un mix di gioia e stupore ha concluso: "Mi sono emozionato tantissimo, è stata un'emozione incredibile". Il tenore de 'Il Volo' ha annunciato la gravidanza della moglie, Michelle Bertolini lo scorso 11 aprile con un post condiviso su Instagram. "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori", si legge nel post a corredo di un carosello di foto in cui Ignazio Boschetto bacia il pancione della modella ormai in bella vista. I futuri genitori hanno svelato che è in arrivo un fiocco rosa e che la bimba si chiamerà Bianca: "Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Aprile 2025