Idonei del concorso Regione Puglia 2021, l’attesa e le incognite infinite

Il concorso svolto alla Regione Puglia nel 2021 per diversi profili professionali riguardanti le categorie b, c e d continua ad avere molti strascichi. In particolare, una pletora di idonei, 3mila, oltre ai vincitori che nemmeno sarebbero stati stabilizzati tutti. Dice Giulia Cassano, barese, responsabile del comitato per relazioni con l’esterno (istituzioni, sindacati, stampa) della categoria c. “Alcune graduatorie definitive sono state approvate, altre no. In qualche caso è successo che, fra la comunicazione di vincita del concorso e la firma del contratto, anche dopo la consegna dei titoli, la persona interessata abbia continuato ad attendere mesi. Dopo l’invio della Pec, insomma, si ritrovano in bilico tante famiglie”.

Riuniti in comitati, secondo il profilo professionale per cui hanno concorso, si battono perché non cadano nel dimenticatoio la prova e i suoi esiti, perché si acceleri con l’approvazione degli elenchi definitivi, perché si scorra la graduatoria prima di bandire, eventualmente, nuovi concorsi. Disseminati in tutta la Puglia, sempre più strutturati come comitati con esponenti di tutta la Regione, hanno scritto una lettera al presidente Michele Emiliano. La richiesta è quella di un incontro, di un tavolo tecnico o l’attivazione di una task-forse anche alla luce della delibera di giunta regionale n.12 del 15 gennaio. “Dà la possibilità – spiega Cassano- di utilizzare nei vari Comuni della Puglia alcuni di questi profili”. Si fa appello all’esperienza di amministratore di Emiliano per trovare una strada burocratica percorribile.

Nella categoria C gli idonei sono 700. “La situazione però è bloccata non tanto per motivi burocratici quanto per la difficoltà a riassorbire le risorse umane. La Regione ha delle lentezze anche per il personale esiguo a seguire tutte le procedure, come un cane che si morde la coda”.

A Emiliano scrivono che “sono ben consapevoli del fatto che, per via della dotazione organica e dei vincoli di spesa imposti, la Regione Puglia difficilmente potrebbe assorbire un numero di idonei superiori a quelli previsti dal Piao 2024-2026”.

Da qui la questione dei Comuni che avrebbero bisogno di quelle figure ma che non riescono ad avere per la “complessa pianificazione” e gli oneri economici che tale procedura comporta. Del resto, è il ragionamento, anche il maxi-concorso della Regione ha avuto il suo bell’impegno, come quello del “capitale umano” che ha mostrato competenza e merito.

Al concorso del 2021 parteciparono in circa 66mila. “A oggi gli idonei – scrive il comitato in una nota inviata alla redazione del Quotidiano di Bari e Foggia- conservano la speranza che le graduatorie siano oggetto di interesse sia nell’opinione pubblica, sia nelle amministrazioni per poter mantenere viva la speranza di giovani pugliesi volenterosi di poter lavorare per il proprio futuro nella propria terra d’origine”.

Paola Lucino



Pubblicato il 16 Febbraio 2024