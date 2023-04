Icch presenta ‘D&i, il valore della diversità’

(Adnkronos) – Presentato oggi l’ultimo numero del The corporate communication magazine dal titolo 'D&I, il valore della diversità', presso l’Università Iulm a Milano. La rivista è prodotta dall’International corporate communication hub (www.icch.it), il primo Osservatorio internazionale sulla comunicazione istituzionale e d'impresa composto da un Comitato scientifico e un Comitato accademico coordinato dall’Università Iulm. Attraverso una discussione a più voci, con manager, esperti del settore ed accademici di primo piano, l’evento organizzato dall’International corporate communication hub vuole esplorare la tematica dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità con l’obiettivo di tracciarne le potenzialità e le criticità per le aziende e, in particolare, i comunicatori. Il tema dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro è sempre più centrale per le aziende oggi: gestire l’eterogeneità, garantendo equità di trattamento e inclusione e, contemporaneamente, valorizzare le diversità porta con sé molteplici opportunità e nuove sfide. Politiche di diversity, equity & inclusion definite a livello strategico e adeguate capacità manageriali nel riconoscere e nel gestire il valore sottostante alla varietà favoriscono il benessere organizzativo, rafforzano la fidelizzazione dei dipendenti e supportano l’impulso all’innovazione e al cambiamento, così come la capacità di comunicare il proprio impegno in iniziative D&I coordinate a livello strategico è spesso la chiave per attrarre i migliori talenti. All’incontro hanno preso parte: Cristina Broch, direttore comunicazione e relazioni istituzionali, Ikea; Claudio Durigon, sottosegretario del Lavoro e delle Politiche sociali; Vanessa Gemmo, docente Iulm e delegata del rettore alle Pari opportunità; Alicia Lubrani, chief marketing officer e country corporate communication director, Axpo; Cristina Parenti, direttore comunicazione e relazioni esterne, Edison; Stefania Romenti, docente Iulm e delegata del rettore alla Sostenibilità; Michelangelo Suigo, external relations, communication and sustainability director, Inwit. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Aprile 2023