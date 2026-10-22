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Icare 2026, De Robertis (Siaarti): “Medicina perioperatoria fondamentale per ridurre le complicanze”

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“Dobbiamo lavorare a stretto contatto con i colleghi chirurghi e con gli altri professionisti coinvolti nel percorso del paziente per favorire il recupero dopo l’intervento”. Lo ha detto Edoardo De Robertis, responsabile della sezione culturale di anestesia e medicina perioperatoria Siaarti, in occasione di Icare 2026, l’80° congresso nazionale della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, in programma a Milano dal 22 al 24 ottobre.


Pubblicato il 22 Ottobre 2026

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