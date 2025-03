Icardi-Nara separati, da Totti a Buffon: i tradimenti e i divorzi dei calciatori

(Adnkronos) – Tra Mauro Icardi e Wanda Nara è finita definitivamente. La notizia è ormai ufficiale: il Tribunale di Milano ha dichiarato la separazione tra il calciatore argentino e la showgirl. La separazione ha messo fine alla lunga e turbolenta storia d’amore tra i due, iniziata in circostanze già sotto i riflettori.

Ma come Icardi-Nara ci sono state tante altre le separazioni nel mondo calcistico finite al centro del gossip: da Francesco Totti ad Alessandro Del Piero. Da Gianluigi Buffon a Gerard Piqué. Una delle coppie più amate d’Italia era sicuramente quella formata dall’ex Capitano della Roma, Francesco Totti, e dalla conduttrice televisiva, Ilary Blasi. I due si sono separati dopo 17 anni di matrimonio. Dal loro amore sono nati 3 figli: Cristian, nato il 6 novembre 2005, 5 mesi dopo il loro matrimonio, Chanel, nata il 13 maggio 2007 e Isabel arrivata il 10 marzo 2016. Le voci di crisi correvano ormai da tempo e ufficialmente nel luglio del 2022 hanno annunciato la separazione. Totti ha raccontato che la relazione con Noemi Bocchi è iniziata dopo aver scoperto che Ilary Blasi aveva un rapporto con un'altra persona. Gigi Buffon e Alena Seredova sono stati insieme dal 2005 al 2014. I due, già genitori di due figli, sono convolati a nozze nel 2011. Seredova ha rivelato che la fine del matrimonio con il portiere della Juventus fu a causa della relazione tra il portiere e Ilaria D’Amico- Gerard Piqué e la cantante Shakira hanno annunciato la fine della loro relazione, con un comunicato congiunto, nel giugno del 2022. La separazione tra l’ex difensore del Barcellona e la cantante colombiana è arrivata dopo dodici anni d'amore e due figli insieme, Milan e Sasha. La relazione è finita a causa del tradimento di lui, scoperto da Shakira, con una cameriera di 22 anni. Elisabetta Canalis e Christian Vieri, detto Bobo, sono state una delle coppie più amate negli anni 2000. L’ex velina e l’attaccante dell’Inter sono stati insieme dal 2001 al 2004. Proprio in quell’anno, qualcosa nella loro relazione si rompe: entrambi sono concentrati sulla loro vita professionale Nell'estate del 2004 vengono fotografati insieme per l’ultima volta, fino a quando in autunno le loro strade si dividono definitivamente. Più recente, la separazione tra Pep Guardiola e Cristina Serra. I due si sono separati dopo 30 anni di matrimonio e sarebbe avvenuta a dicembre del 2024. L'allenatore del Manchester City e la moglie Cristina si erano conosciuti nel 1994 e sposati nel 2014. Dalla loro storia d’amore sono nati 3 figli: Maria, influencer 24enne, Marius, che ha 22 anni ed è diventato amministratore delegato a Dubai, e Valentina, minorenne e studentessa. Negli ultimi anni l'allenatore e la stilista hanno vissuto in due posti separati: Cristina viveva tra Barcellona e Londra, mentre Pep a Manchester, decisioni prese per necessità professionali. Ora, la coppia ha deciso di intraprendere strade diverse. Stando alle indiscrezioni, i rapporti tra Guardiola e Cristina sarebbero rimasti ottimi e cordiali. Una relazione, quella tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, durata dal 2017 al 2021. Proprio in quell'anno si è diffusa la voce di una separazione piuttosto brusca tra i due. Secondo quanto raccontato dal settimanale Chi e poi da Striscia la Notizia pare che i motivi della rottura tra l’attrice e l’allenatore siano legati a un presunto tradimento di lui. Stefano Bettarini e Simona Ventura, una relazione durata 10 anni. Nel 1998 i due sono convolati a nozze e nel 2008 hanno divorziato. Dal loro amore sono nati i figli Niccolò e Giacomo. La conduttrice televisiva ha rivelato che il motivo che ha portato alla rottura sono stati i ripetuti tradimenti anche se il calciatore si è sempre difeso. Walter Zenga e Roberta Termali si sono sposati nel 1992. Dalla storia d’amore tra Il portiere dell’Inter e della Nazionale e la conduttrice televisiva nascono due figli, Nicolò, nato nel 1989, e Andrea, nel 1993. Nel 1997 i due si separano ufficialmente. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Marzo 2025