Attualità
Icam festeggia 80 anni e presenta la ricerca sulle scelte degli italiani
In occasione della celebrazione dei suoi 80 anni, Icam cioccolato ha presentato “Le scelte che ci guidano. Tra razionalità ed emozione, il futuro prende forma”, la ricerca realizzata da Ipsos Doxa e condotta su 1.000 consumatori italiani tra i 18 e i 70 anni. Emerge che il 92% degli italiani valuta attentamente vantaggi e svantaggi prima di decidere, ma il 74% continua a fidarsi del proprio istinto.
Pubblicato il 26 Novembre 2026