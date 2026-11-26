In occasione della celebrazione dei suoi 80 anni, Icam cioccolato ha presentato “Le scelte che ci guidano. Tra razionalità ed emozione, il futuro prende forma”, la ricerca realizzata da Ipsos Doxa e condotta su 1.000 consumatori italiani tra i 18 e i 70 anni. Emerge che il 92% degli italiani valuta attentamente vantaggi e svantaggi prima di decidere, ma il 74% continua a fidarsi del proprio istinto.



Pubblicato il 26 Novembre 2026