“L’incontro organizzato al Mind di Milano è rivolto a creare una rete tra più di cento associazioni di pazienti per avere delle connessioni e un’agenda comune da comunicare e su cui lavorare nel prossimo Parlamento”. Lo ha detto Rosaria Iardino, presidente della Fondazione The Bridge, intervenuta all’incontro ‘La sanità ai tempi dell’innovazione’, parte del progetto ‘Connessioni di cura. Conoscere per agire’, promosso a Milano da Fondazione The Bridge in collaborazione con AstraZeneca per aprire un confronto sul futuro della sanità.



Pubblicato il 26 Novembre 2026