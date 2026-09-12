Iannucci: “Quindicimila aziende analizzate, 150 interdittive antimafia”

Dopo anni segnati da scioglimenti per mafia, pressioni sul mondo delle imprese e assetti criminali in grado di cambiare rapidamente senza perdere la propria capacità di fare affari, la Capitanata continua a restare un territorio sul quale non abbassare la guardia. Paolo Iannucci lascia la guida della Dia di Foggia per raggiunti limiti di età con un bilancio che restituisce proprio questa doppia immagine: un’economia in larga parte sana, ma ancora esposta all’interesse delle organizzazioni mafiose e alle loro tentazioni di infiltrazione. In sette anni sono state analizzate quasi 15mila aziende, circa 5mila delle quali hanno richiesto approfondimenti, mentre le interdittive antimafia emesse sono state tra 140 e 150. Numeri che, secondo Iannucci, non descrivono un sistema economico compromesso, ma mostrano comunque quanto la criminalità continui a cercare spazio dentro il tessuto imprenditoriale. “La maggior parte del tessuto economico è pulito”, ha spiegato, sottolineando però come resti “netto” il segnale dell’interesse delle organizzazioni mafiose verso il mondo delle imprese. Il fronte economico, per il comandante uscente, non è più un terreno sul quale la mafia foggiana possa essere considerata debole. Le interdittive mostrano da un lato l’esistenza di società sospettate di infiltrazione, dall’altro confermano che la stragrande maggioranza delle attività resta fuori dai circuiti criminali. A questo quadro si aggiunge però quello amministrativo, con sei Comuni sciolti per mafia negli ultimi anni e un altro attualmente sottoposto a commissariamento, elemento che amplia la portata del problema ben oltre il solo rapporto tra criminalità e impresa.

Nel descrivere gli assetti del capoluogo, Iannucci invita anche a superare la tradizionale distinzione tra le tre batterie. “Parlerei di ‘Società foggiana’ più che di batterie”, ha affermato, indicando una vera e propria “industria del crimine”, formalmente articolata in gruppi differenti ma capace di trovare convergenze quando in gioco ci sono interessi comuni e opportunità di guadagno.

È una lettura che si allarga al resto della provincia, dove il Gargano continua a rappresentare un territorio particolarmente appetibile anche sotto il profilo imprenditoriale, mentre la Capitanata resta divisa in più aree di influenza. “Quattro quadranti della provincia di Foggia governati da diverse forme mafiose coordinate e in sinergia sfruttano il territorio cercando di arricchirsi in qualsiasi modo”, ha osservato Iannucci, descrivendo un sistema che cambia volto a seconda dei contesti ma conserva una forte capacità di adattamento. La fase di apparente tranquillità che si registra in questo momento non viene però interpretata come un arretramento. Al contrario, il colonnello richiama una dinamica già vista più volte nella storia recente della provincia, fatta di periodi di calma seguiti da nuove tensioni, frizioni e improvvisi riequilibri. “Le ultime indagini ci dimostrano come la storia della provincia di Foggia sia sempre quella, ovvero l’alternarsi di momenti di apparente tranquillità a momenti di frizioni e fibrillazioni”, ha spiegato. L’assenza di conflitti aperti, dunque, non deve essere letta come una perdita di forza delle organizzazioni, perché le vecchie rivalità possono riemergere e riaccendersi anche dopo fasi di equilibrio. Vale per la mafia foggiana, per quella garganica e per l’area sanseverese, dove le dinamiche possono avere radici lontane e non sempre risultare immediatamente leggibili quando tornano a manifestarsi. È proprio questa capacità di riorganizzarsi e di spostare il terreno dello scontro, dagli affari al controllo del territorio, a rendere ancora necessaria un’attenzione costante.

Il bilancio con cui Iannucci lascia la Capitanata tiene quindi insieme prevenzione, controllo economico e lettura degli equilibri criminali. Da una parte ci sono interdittive, scioglimenti e approfondimenti sulle imprese, dall’altra una criminalità che continua a cercare occasioni di profitto e spazi di influenza. “Lo Stato è forte a Foggia”, ha concluso il colonnello, ma il messaggio che accompagna il suo commiato è altrettanto chiaro: la calma non equivale a una resa delle mafie, e le guerre possono tornare a riesplodere in qualsiasi momento.



Pubblicato il 12 Settembre 2026