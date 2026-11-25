Attualità
Iannone (L’Alba del Terzo Millennio): “”Celebriamo trent’anni di valori e costruttori di civiltà””
“Celebriamo il trentennale del Premio “Le Ragioni della Nuova Politica”, con una serata speciale, insieme ai 150 anni dell’Avvocatura Generale dello Stato. Al centro dell’iniziativa i valori laici e cristiani e la comunità dei “Costruttori di Civiltà.” Queste le parole di Sara Iannone, presidente dell’associazione culturale L’Alba del Terzo Millennio, promotrice della XXIII edizione del Premio Le Ragioni della Nuova Politica tenutosi a Roma presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Pubblicato il 25 Novembre 2026