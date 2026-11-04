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Iannetta (Enea): “Ia può creare valore per biotecnologie”

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“L’intelligenza artificiale che permea in maniera trasversale le biotecnologie può creare valore aggiunto ad una condizione, quella della qualità del dato e ancor di più delle misure per alimentare le banche dati”. Così Massimo Iannetta, componente del Cda Enea, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 4 Novembre 2026

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