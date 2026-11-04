Iacono (Hera): “Avanti con transizione, è investimento per competitività Paese’﻿

“Per noi la transizione energetica e ambientale è un investimento per la competitività del paese. La sostenibilità fa parte integrante del nostro modello di fare impresa e con essa cresciamo e generiamo valore per noi e per i nostri clienti “. Così Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.



Pubblicato il 4 Novembre 2026