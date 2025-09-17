Attualità

Iacchetti dopo lite con Mizrahi su Gaza insiste: “È bugiardo e ignorante, ripeterei ogni cosa”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Oggi su Instagram si parla solo di me… ma avevo davanti un essere impossibile, provocatore, bugiardo, ignorante e quindi se dovessi ritornare a fare 'Cartabianca' stasera direi esattamente in quel modo tutte le parole che ho detto, dalla prima all'ultima". Così Enzo Iacchetti commenta su Instagram quanto accaduto ieri sera, durante la puntata di 'E' sempre Cartabianca', condotto da Bianca Berlinguer.   Nel confronto con Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele, su quanto sta accadendo a Gaza, tra i due è andato in scena un acceso dibattito, con insulti e minacce. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sostenibilità, a Civitavecchia incontro tra AdSP e delegazione governativa Corea del Sud

25 minuti fa

Femminicidio Matteuzzi, è definitivo ergastolo per Giovanni Padovani

45 minuti fa

Ventinove opere di Mitoraj a Siracusa e sull’Etna, pronti i finissage della mostra

52 minuti fa

‘The Sea’ è il candidato agli Oscar per Israele, è bufera sul film

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio