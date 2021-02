Iaccarino non è più il presidente del consiglio comunale

Gli spari a salve di Capodanno sono costati la presidenza del consiglio comunale di Foggia a Leonardo Iaccarino, sfiduciato a larga maggioranza nel corso della seduta consiliare che si e’ tenuta, ieri mattina, in videoconferenza. Iaccarino e’ stato sfiduciato da 30 consiglieri, un solo voto contrario, quello suo personale, e un astenuto. E’ stata una seduta molto animata con diversi botta e risposta e scambi di accuse, soprattutto tra Pippo Cavaliere, consigliere comunale del centrosinistra e lo stesso Iaccarino che ha definito il rappresentante dell’opposizione un bugiardo

in quanto voleva le sue dimissioni solo per indebolire la maggioranza. Parole dure di Iaccarino anche nei confronti del sindaco Landella: “Pago – ha detto – anche lo scotto di non avere un sindaco amico”. Prima della votazione, il consigliere Alfonso

Capotosto, consigliere di maggioranza, ha tentato un rinvio della seduta attraverso una pregiudiziale, ovvero la richiesta di tenere la seduta segreta e non aperta al pubblico. Richiesta bocciata. Capotosto poi si e’ astenuto dal voto. Non sono

mancate nemmeno le lacrime, come quelle di Consalvo Di Pasqua, di Forza Italia, che – nonostante il voto di sfiducia – ha affermato che Iaccarino ha fatto tanto per il partito. Iaccarino alla fine ha preso atto e ha consegnato nelle mani del vice

presidente Giulio Scapato la presidenza del consiglio comunale, almeno per i prossimi venti giorni, periodo di vacatio, prima della nuova elezione. Lo stesso Iaccarino ha annunciato che fara’ ricorso nelle sedi opportune. “Non posso che accogliere con soddisfazione la notizia dell’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di Leonardo Iaccarino, da oggi non piu’ presidente del Consiglio comunale di Foggia. Ora auspichiamo che chieda scusa alla citta’, finita sulla cronache nazionali a causa del suo comportamento”. Lo dichiara in una nota l’assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone sulla sfiducia al presidente del Consiglio comunale di Foggia Leonardo Iaccarino. “Finalmente – aggiunge – si mette un punto su questa vicenda, che avrebbe dovuto concludersi gia’ da tempo. Sono stata la prima a chiedere le dimissioni di Iaccarino non solo dalla carica di presidente del Consiglio, ma anche di consigliere comunale, perche’ chi ricopre un ruolo nelle istituzioni non puo’ dare cattivi esempi con il suo comportamento, mancando di rispetto all’intera citta’”. “Foggia merita rappresentanti migliori e una politica che trasmetta messaggi positivi – conclude -. Sparare a salve da proprio balcone per festeggiare il Capodanno di sicuro non e’ un comportamento degno di chi siede in Consiglio comunale”.

