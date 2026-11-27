(Adnkronos) – “Il sito di Conselve è particolarmente interessante perché costituisce un hub tecnologico del condizionamento” di infrastrutture digitali critiche come i data center “sia a livello globale che, in particolar modo, a livello europeo. Nel sito di Conselve stiamo incrementando – entro dicembre 2026 – del 50% la capacità produttiva dei big chiller” cioè i gruppi frigoriferi industriali dedicati a dissipare carichi termici elevati e continui” e aumenteremo – da gennaio 2027 – del 100% la capacità produttiva delle Cdu (Coolant Distribution Unit) di liquid cooling, ovvero unità di distribuzione del refrigerante, componenti centrali dei sistemi di raffreddamento a liquido nei data center ad alta densità. “Questo sito si posiziona quindi come centro di eccellenza e punto di riferimento tecnologico che aiuterà, in particolar modo l’Europa, a sviluppare tutta l’infrastruttura cooling nel mondo dei data center”. Così Davide Zardo, presidente e Ad, Schneider Electric Italia, nel corso dell’incontro che presso il polo industriale di Conselve (Pd) ha riunito la stampa di tutta Europa per annunciare l’ampliamento della capacità produttiva di raffreddamento a liquido per far fronte alla crescente domanda.

Ma cos’è un sistema di raffreddamento a liquido? “È la nuova tecnologia necessaria per far funzionare i sistemi di intelligenza artificiale e server Gpu – spiega Zardo – La potenza di calcolo di questi sistemi comporta un carico termico molto importante, con la necessità di dissipare un’alta potenza all’interno degli apparati. Questa potenza ormai ha raggiunto un limite tale per cui l’aria non è più sufficiente: i sistemi a liquido sono quindi indispensabili per far sì che le Gpu, e di conseguenza tutto il mondo dell’intelligenza artificiale, possano funzionare con la giusta affidabilità ed efficienza”, afferma.

Al centro dell’espansione produttiva illustrata dal presidente e Ad di Schneider Electric Italia, una scelta che rientra in una strategia industriale di lungo periodo: “Il sito industriale di Conselve, all’interno del panorama industriale italiano di Schneider Electric, si inserisce in un percorso strategico del gruppo volto a regionalizzare la supply chain – sottolinea Zardo – L’obiettivo è portare l’intera catena di fornitura il più vicino possibile ai nostri clienti, partendo non soltanto dalla parte produttiva, ma anche dalla selezione dei fornitori. Questo è un elemento fondamentale perché permette di garantire una maggiore resilienza di tutta la supply chain”. Un percorso “iniziato parecchi anni fa” con l’obiettivo di “dotare tutto il portafoglioprodotti del gruppo di una catena di fornitura integrata e regionalizzata, così da riuscire a governare le dinamiche globali legate alla produzione, alla logistica e alle attività correlate”.

”Sulla scelta del territorio veneto, viene sottolineato come l’area sia “particolarmente fertile per quanto riguarda le competenze del cooling. Non a caso si parla infatti di Cooling Valley all’interno della regione. Un contesto che è riuscito ad amplificare l’opportunità strategica dell’acquisizione, avvenuta ormai diversi anni fa, di Uniflair da parte di Schneider Electric che ha fatto leva sul sito di Conselve come elemento base per sviluppare e accelerare il posizionamento nel condizionamento”. Qui, “sono sviluppate da un lato la parte produttiva e dall’altro la ricerca e sviluppo e le competenze, integrando il tutto con le acquisizioni fatte dal gruppo in altre regioni del mondo: abbiamo preso queste tecnologie e le abbiamo portate a Conselve, creando così un hub integrato nelle soluzioni di raffreddamento”, evidenzia Zardo.

Conselve è uno dei cinque siti produttivi sul territorio nazionale di Schneider Electric e “un asset strategico, nel quale c’è la possibilità di sviluppare tecnologia, far crescere le competenze delle nostre persone ed offrire soluzioni tecnologicamente avanzate per le infrastrutture in Italia”. Oltre allo stabilimento padovano, Schneider Electric conta su altri quattro siti produttivi in Italia: uno nell’area di Belluno, dedicato alla refrigerazione industriale e all’automazione sia del mondo industriale che di processo, in particolar modo dell’acqua, il sito di Stezzano, per tutte le soluzioni di media e bassa tensione, il sito di Pieve di Cento, a Bologna, per le soluzioni di illuminazione di emergenza e il sito di Napoli, che per noi è molto importante dal punto di vista della produzione degli elementi di controllo di potenza”.

Un radicamento industriale che riflette il peso del mercato italiano per il gruppo: “Schneider Electric ha in Italia una presenza storica e il nostro Paese rientra tra i primi dieci mercati a livello mondiale – osserva il Presidente e AD – è quindi sicuramente un territorio importante per la nostra società. Ovviamente noi ci occupiamo di sviluppare l’attività non soltanto a livello industriale con i cinque siti, ma anche a livello di mercato. Abbiamo oltre 3.400 persone che si occupano sia di produzione che di ricerca e sviluppo, ma soprattutto di aiutare i nostri clienti a seguire tutto il percorso di automazione, digitalizzazione ed elettrificazione, elementi per noi fondamentali per uno sviluppo sostenibile”, conclude.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026