Attualità

Ia, Picerno (Sp): “Sovranità tecnologica deve essere sinonimo di competitività e sicurezza”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Il concetto di sovranità tecnologica coincide, nella sua accezione più larga, con quelli di competitività e sicurezza. E il Parlamento europeo lo sa bene”. Così la vicepresidente dell’Eurocamera, Pina Picierno (Spazio Pubblico), in occasione di ‘AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group’, l’evento organizzato al Parlamento europeo di Bruxelles per presentare IS-IA, un’architettura sviluppata per consentire a imprese e istituzioni di governare l’intero ciclo dell’AI, dalle infrastrutture ai modelli, fino alle applicazioni. 

“Questo evento si svolge in un momento di grandi sfide – ha ricordato Picierno -. La cronaca stessa ci dice che siamo drammaticamente esposti e vulnerabili, dalla catena del freddo ai trasporti. Ogni ambito delle nostre attività sociali e produttive è esposto. Pertanto, la tecnologia non è un settore tra tanti”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Terrorismo, ex Br Bertulazzi evade dai domiciliari a Buenos Aires: è caccia all’uomo

38 minuti fa

“Mio figlio malato di cuore, il doberman ci ha aiutato a salvarlo”, la storia di Saraya

1 ora fa

Vannacci: “Gli italiani non arrivano a fine mese, no a dar da mangiare cannoni”

1 ora fa

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 10 novembre

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio