IA, Martinelli (Amazon): “Tecnologia impatterà in modo ‘significativo’ la logistica”

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale impatta e impatterà in modo “significativo” lo svolgimento delle attività logistiche. Così Bianca Maria Martinelli, direttore Strategy and Policy per l’Italia di Amazon, a margine della conferenza Comolake. L’esempio che porta è l’analisi attraverso sistemi di deep learning per “identificare dove e come evolverà la domanda dei clienti, e quindi ottimizzare lo stoccaggio e la distribuzione dei nostri prodotti” – con un risvolto positivo sull’ambiente, rileva. Amazon utilizza sistemi di IA e machine learning da oltre 25 anni, ricorda Martinelli. Oggi nei centri logistici dell’azienda ci sono oltre 750.000 unità robotiche mobili potenziate dall’IA che aiutano a spostare i carrelli dei prodotti verso le postazioni dell’operatore. Questa “è stata una rivoluzione significativa del nostro modo di operare”, spiega la dirigente, perché ha aiutato a trasferire le attività più faticose e più impegnative alle tecnologie oltre a ottimizzare i processi di gestione delle attività logistiche. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Ottobre 2024