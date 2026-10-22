IA, Deidda: “”Al lavoro per recuperare sovranità digitale con professionalità come Agile Lab””

“L’Italia sta andando avanti nel recuperare una posizione nella sovranità digitale. Agile Lab ad esempio è una struttura pubblica appartenente a Poste Italiane che racchiude la grande capacità italiana di sviluppare professionalità che possono costruire e proteggere il nostro mondo digitale e portare avanti un progetto di intelligenza artificiale sovranista italiana ed europea”. Lo ha dichiarato Salvatore Deidda, presidente IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, a margine dell’evento ‘Intelligenza artificiale e sovranità: l’alternativa è possibile’ organizzato da Agile Lab presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.



Pubblicato il 22 Ottobre 2026