I Volontari della Croce Rossa Italiana celebrano l‘8 maggio

L’8 maggio è la data in cui ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa, nel giorno della nascita di Henry Dunant, fondatore dell’Associazione oltre 100 anni fa. È l’occasione per ringraziare i Volontari impegnati nel mondo (98 milioni di persone, 150 mila in Italia), sotto l’emblema della Croce Rossa e rispettosi dei Sette Principi: donano “se stessi” in aiuto alle sofferenze e alle vulnerabilità delle persone, attraverso percorsi e manifestazioni dedicate. La Presidente Paola Cuccitto dichiara “anche i Volontari di Croce Rossa Italiana del Comitato di San Severo Torremaggiore celebrano l‘8 maggio, impegnati più che mai in tempo di Covid 19 per affrontare la Fase2. La nostra Festa offre ai Volontari l’opportunità di avvicinare la cittadinanza al Movimento della Croce Rossa e far conoscere quali azioni sono attive in tempo di Emergenza Sanitaria nei Comuni di pertinenza: Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Chieuti, San Paolo, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore. Il gruppo conta oltre 200 volontari di cui 50 impegnati in prima linea, il direttivo con i Delegati di Area e lo Staff di segreteria svolgono un intenso lavoro di programmazione e coordinamento delle attività ordinarie contestualmente a quelle di emergenza”.

