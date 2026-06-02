I vent’anni di ROG: Asus celebra l’anniversario al Computex 2026

(Adnkronos) – In occasione del ventesimo anniversario del marchio Republic of Gamers, Asus ha sfruttato la vetrina di Computex 2026 per presentare la gamma Edition 20, una collezione di prodotti in edizione limitata caratterizzata da un'estetica comune basata su dettagli neri, rossi e dorati. La nuova linea non si limita a una semplice rivisitazione estetica, ma introduce innovazioni strutturali importanti nel settore della componentistica per PC, dei sistemi preassemblati e delle periferiche da gioco. Il fulcro della proposta hardware è rappresentato dalla scheda madre ROG Crosshair X870E Edition 20, che si distingue per l'integrazione nativa di un sistema di raffreddamento a liquido all-in-one dedicato sia al processore sia ai moduli di regolazione della tensione. L'unità è dotata di nove slot di archiviazione M.2 e di una configurazione a doppio display AMOLED da 6,67 pollici. A questa si affianca la scheda video ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20, un modulo capace di gestire un assorbimento energetico fino a 800W. La GPU adotta un sistema di dissipazione a quattro ventole con camera di vapore e metallo liquido, oltre a uno schermo AMOLED curvo per la visualizzazione delle metriche di sistema, sincronizzabile direttamente con i parametri della scheda madre. Per supportare tali requisiti energetici, la linea include l'alimentatore Thor 3000W Titanium III, sviluppato con tecnologia GaN di livello server e predisposto per gestire la richiesta di carico di configurazioni multi-GPU. Sul fronte dei computer preassemblati, l'offerta si divide tra soluzioni compatte e configurazioni desktop ad alte prestazioni. Il modello ROG NUC 16 Edition 20 racchiude una GPU RTX 5090 per laptop in uno chassis minimal, garantendo la gestione di cinque display 4K in contemporanea. Per i sistemi desktop tradizionali è stato invece presentato il ROG G1000 Edition 20, che integra per la prima volta un sistema di ventole olografiche denominato AniMe Holo per la proiezione di contenuti visivi personalizzati. La configurazione interna prevede l'adozione del processore AMD Ryzen 9 9950X3D e della scheda grafica RTX 5090. Il segmento dei monitor vede l'introduzione del modello Swift OLED PG27AQWP-G, un pannello da 26,5 pollici caratterizzato da una doppia modalità operativa che consente il passaggio dalla risoluzione QHD a 540Hz a quella HD a 720Hz, una soluzione pensata per ottimizzare la fluidità nei titoli competitivi. La gamma periferiche viene completata dalla tastiera Azoth Extreme, dal mouse Harpe II Extreme e dal router Rapture GT-BE98 Pro, un dispositivo compatibile con lo standard Wi-Fi 7 in grado di raggiungere velocità teoriche di trasferimento fino a 30Gbps. La celebrazione del ventennale si estende oltre i confini dell'hardware tradizionale con il lancio di accessori lifestyle e soluzioni per la mobilità. Tra questi, una linea di valigie rigide e zaini tecnici della serie SLASH per il trasporto sicuro delle attrezzature da gioco, e il primo gioco da tavolo fisico del brand, denominato ROG Saga: In Search of Lapuntu. Chiude la panoramica il pacchetto ROG XBOX Ally X20 Bundle, un sistema portatile basato sul processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme con schermo OLED, distribuito in combinazione con gli occhiali per la realtà aumentata ROG XREAL R1. La portatile da gioco ha ora uno schermo leggermente più grande, con i suoi 7,4 pollici, per garantire maggiore immersività e visibilità. Il display Nebula HDR offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il supporto FreeSync Premium Pro e una luminosità massima di 1.400 nit. La ROG XBOX Ally X20 di nuova generazione porta il controllo a un livello superiore grazie alla nuova tecnologia TMR utilizzata per i due joystick, e arriverà nel corso del 2026.

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Pubblicato il 2 Giugno 2026