I Tokio Hotel non sono più solo ‘Monsoon’: il supershow a Milano

(Adnkronos) – Chi sono oggi i Tokio Hotel? La band che nei primi anni Duemila aveva scatenato scene di isteria collettiva tra le adolescenti di mezzo mondo o quella che, pur avendo cambiato radicalmente immagine, ha continuato a seguire la propria strada? Al Forum di Assago, a Milano, la formazione tedesca di ‘Monsoon’ torna a un anno di distanza dall’ultima apparizione italiana, all’Alcatraz nel 2025, per una tappa del suo Arena Tour 2026. Il Forum è gremito. Sotto le luci al neon, mentre il pubblico attende l’inizio dello spettacolo, si ritrovano generazioni diverse: adolescenti e bambini accompagnati dai genitori, ma soprattutto quei millennial che 25 anni fa avevano in cameretta i poster di Bill e Tom Kaulitz. I fan ci sono tutti, pronti ad accompagnare la band nel suo viaggio tra passato e presente. Un tour, quello del 2026, che ha già registrato il tutto esaurito in diverse date europee, tra cui Parigi e Amburgo. Quando i Tokio Hotel raggiunsero la notorietà internazionale con ‘Durch den Monsun’, nel 2005, i gemelli Bill e Tom Kaulitz avevano 15 anni. Oggi ne hanno 37 e alle spalle oltre due decenni di carriera, attraversati da cambiamenti musicali e trasformazioni d’immagine. Allora a catturare l’attenzione era soprattutto l’estetica tra emo e dark, che caratterizzava non soltanto il look della band ma anche la musica. La bellezza androgina di Bill e le sue acconciature accurate erano diventate un tratto distintivo del fenomeno Tokio Hotel. Dopo ‘Humanoid’ nel 2009, il gruppo ha cominciato però ad allontanarsi da quell’estetica.

Oggi l’ingresso sul palco di Bill è uno spettacolo nello spettacolo. Il cantante entra in scena una pedana sopraelevata, cantando e avvolto in una tutina-corazza interamente ricoperta di cristalli scintillanti, completata da una doppia aureola. Un’immagine decisamente lontana da quella del ragazzo con i capelli neri sparati e il trucco marcato che aveva conquistato le classifiche europee, ma che conserva la stessa voglia di giocare con l’immagine e con le aspettative del pubblico. Anche i tacchi vertiginosi in plexiglas, sui quali cammina e salta con disinvoltura, non passano inosservati. Attorno a lui la band di sempre: il chitarrista Tom Kaulitz, il bassista Georg Listing e il batterista Gustav Schäfer. Ad aprire la serata è Nia Ashleigh. Poi tocca ai quattro tedeschi, che danno il via allo show con ‘Shout 2 The Universe’, ‘Ready, Set, Go!’ e ‘Noise’. La produzione è imponente, con visual spettacolari e giochi di fiamme che accompagnano le esibizioni. Il legame quasi familiare tra i quattro è evidente: Bill e Tom, fratelli gemelli, si esibiscono fianco a fianco e con Georg e Gustav hanno attraversato insieme il successo improvviso dell’adolescenza, gestendo bene le successive fasi della carriera. Nella scaletta sonorità rock convivono con l’elettropop, alternando brani più recenti come ‘White Lies’, ‘Home’, e ‘Wanderlust’ a pezzi che hanno segnato la prima stagione del gruppo, da ‘Geisterfahrer’ a ‘Spring nicht’, passando per ‘Darkside of the Sun’, e ‘World Behind My Wall’.

Tra un cambio d’abito e l’altro, Bill parla spesso con i fan: “Finalmente siamo tornati nel mio Paese preferito”, esordisce, raccontando di aver mangiato “troppa pasta” e scherzando sulla possibilità di trasferirsi in Italia una volta andato in pensione. “Domani abbiamo un giorno libero, mangerò pasta e pizza” assicura. Il cantante ricorda anche il legame con il Forum, venue che definisce iconica: proprio qui, nel 2010, era stato registrato il dvd di ‘Humanoid City Live’, senza che la band avesse poi avuto occasione di tornarci. “Siamo felici di essere di nuovo qui” dice Bill. E cita anche la serie reality-documentario ‘Kaulitz & Kaulitz’, disponibile su Netflix, che racconta la vita dei gemelli.

Dopo il primo cambio d’abito, Bill torna a rivolgersi al pubblico che conosce ogni parola delle canzoni. I cambi saranno quattro in totale, con una palette che passa dal viola al fucsia, dal lime all’oro, microfoni compresi, sempre abbinati al look del momento. “Siete bellissimi, ho visto davvero degli outfit fantastici”, dice ai fan, soffermandosi sui cartelli e leggendo alcuni dei messaggi rivolti alla band. La parte centrale dello spettacolo si muove tra le diverse stagioni discografiche del gruppo, con spazio anche per le incursioni in repertori altrui: ‘Iris’ dei Goo Goo Dolls, proposta in versione medley, e ‘Fahr mit mir (4×4)’ dei Kraftklub, oltre a ‘Fata Morgana’ di Nina Chuba. Prima di ‘Geisterfahrer’, Bill ricorda il tempo trascorso dagli esordi: “Siamo in giro da 25 anni e sono un po’ confuso perché questo corpo sembra avere ancora 22 anni” dice scherzando. Poi, prima di attaccare ‘Memory Lane’ ricorda: “Io e i ragazzi siamo cresciuti insieme, abbiamo costruito insieme una storia bellissima”, mentre il brano è accompagnato da visual che ripercorrono le diverse fasi della carriera dei Tokio Hotel, dagli esordi fino a oggi.

A chiudere la serata il trittico di ‘Dogs Unleashed’, ‘An deiner Seite (Ich bin da)’ e soprattutto ‘Durch den Monsun’, il brano che nel 2005 ha cambiato per sempre la vita dei quattro musicisti dando origine al fenomeno Tokio Hotel. Per i fan italiani, c’è già un nuovo appuntamento in calendario. I Tokio Hotel hanno appena annunciato un’altra data nel nostro Paese nell’ambito del Summer Encore 2027: il 13 luglio saranno al Castello Carrarese di Este, in provincia di Padova, per l’Este Music Festival. Il giorno successivo, 14 luglio, la band sarà invece a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per il Roma Summer Festival. (di Federica Mochi)

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Pubblicato il 12 Novembre 2026