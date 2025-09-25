I Templari tornano nella Daunia: Lectio Magistralis di Simonetta Cerrini

Dal 1119, anno in cui a Gerusalemme fu istituito l’Ordine dei Cavalieri Templari, e ancora di più dopo la soppressione del 1312, c’è un’aura di mistero attorno alla storia di coloro che erano conosciuti anche col nome di “Poveri Commilitoni di Cristo e del Tempio di Salomone”. Romanzi, film, ricostruzioni storiche e documentari hanno cercato di raccontare fascino, imprese e tragedia di uno dei primi e più noti ordini religiosi-cavallereschi del mondo cristiano. La presenza dei Cavalieri Templari ha caratterizzato anche la storia della Capitanata, dove operarono e gestirono possedimenti a Foggia, Lucera, Alberona e in molte altre località, tra cui Montecorvino, antico castrum medievale che sorge al centro del triangolo descritto dai paesi di Pietramontecorvino, Volturino e Motta Montecorvino.

Proprio a Pietramontecorvino, nell’ambito della 38esima edizione di “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”, la scrittrice e medievista Simonetta Cerrini, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, terrà una Lectio Magistralis su “La Rivoluzione del Templari”, dal titolo di uno dei suoi veri e propri best seller pubblicati negli ultimi anni, tradotti e venduti in migliaia di copie in Italia e in tutta Europa. L’incontro pubblico con la famosa saggista si terrà venerdì 26 settembre, dalle ore 18.30 nella Chiesa Badiale, e comincerà con un firmacopie dei suoi libri su “La Rivoluzione dei Templari” e “La Passione dei Templari”. Al termine dell’incontro con Simonetta Cerrini, si svolgerà la premiazione del concorso fotografico “Suoni, Sapori, Colori dell’Anima”. A seguire, il concerto di musica medievale Odor Rosae Musices.

Sabato 27 settembre, dopo le visite guidate del mattino, il clou degli eventi comincerà alle ore 18 con il Grande Corteo Storico in Corso Aldo Moro e la spettacolare rievocazione dell’insediamento di Jean Britaud in Piazza Cavour. Sbandieratori, musici e decine di figuranti in abiti medievali faranno rivivere la Pietramontecorvino medievale prima e durante l’apertura dell’itinerario enogastronomico e degli spettacoli di strada. Domenica 28 settembre, il Corteo Storico prenderà il via alle ore 17 per poi lasciare spazio alla Disfida con giochi e competizioni medievali che vedranno affrontarsi le squadre delle tre porte del Borgo. Le evoluzioni di fuoco delle ore 19, con i Draghi di Trani e le odalische, accompagneranno i visitatori fino all’apertura dell’itinerario enogastronomico e degli spettacoli delle ore 20. “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia” è organizzato in collaborazione da Pro Loco e Amministrazione comunale di Pietramontecorvino. L’evento è sostenuto dalla Regione Puglia, Fondo Speciale Cultura e Patrimonio e dall’Avviso 2025 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco.



Pubblicato il 25 Settembre 2025