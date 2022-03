I sodalizi lucerini abbelliranno con i fiori l’ingresso della chiesa di Sant’Antonio Abate

Crescono le adesioni di singoli cittadini, negozianti e organizzazioni all’iniziativa “Lucera in fiore”, il contest che intende sollecitare i cittadini a riempire di fiori e di colori la città, allo scopo di esaltarne la bellezza e sensibilizzare la comunità alla cura e al rispetto del verde e dell’ambiente.E, proprio nell’ottica di rendere più bello il contesto cittadino, sabato 26 marzo, a partire dalle ore 11.00, Liana Benincaso, presidente del Lions Club, Michele Piacquadio, presidente del Rotary Club, e Vittorio Vonella, consigliere del Club per l’UNESCO di Lucera parteciperanno all’installazione di vasi di fiori davanti alla chiesa di Sant’Antonio Abate, nella centralissima Via Federico II. In vista delle prossime celebrazioni pasquali, l’iniziativa mira a valorizzare l’esterno di un edificio ecclesiastico antico, da sempre punto di riferimento per i riti della Settimana Santa e non solo.L’appuntamento è organizzato in sinergia con gli organizzatori del concorso “Lucera in fiore”, a cui si può partecipare fino al prossimo 31 maggio inviando un massimo di tre fotografie che ritraggono il proprio balcone, davanzale, terrazzo, giardino, vetrina di negozio, strada o vicolo con piante e fiori attraverso sul sito www.lucerainfiore.it. In premio c’è un buono acquisto del valore di 1.000 euro per il primo classificato.

