I sindaci dei comuni del Gargano chiedono un secondo tribunale

I sindaci dei comuni del Gargano espresso pieno sostegno alla posizione illustrata dal procuratore della Repubblica di Foggia , Enrico Infante, durante l’audizione informale svoltasi davanti alla commissione Giustizia della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame della proposta di riforma delle circoscrizioni giudiziarie per cui e’ stato ribadito che, per la provincia di Foggia , non bastano le sezioni distaccate, ma serve un secondo tribunale vero e strutturato sul Gargano o sui Monti Dauni. Secondo i primi cittadini, le considerazioni del magistrato fotografano con precisione le criticita’ di un territorio vasto e complesso, dove la conformazione geografica, le carenze infrastrutturali e la presenza della criminalita’ organizzata rendono indispensabile la creazione di un secondo presidio giudiziario. Per gli amministratori locali, il Gargano non può continuare a fare affidamento esclusivamente sul Tribunale di Foggia per la gestione dell’intera domanda di giustizia della provincia. Una situazione che, sostengono, si e’ aggravata dopo la soppressione delle sezioni distaccate. “L’istituzione del Tribunale del Gargano – affermano i sindaci – non e’ una richiesta dettata da logiche campanilistiche, ma rappresenta una necessita’ concreta per garantire legalita’, sicurezza e vicinanza ai cittadini. Un presidio giudiziario stabile significherebbe rafforzare la capacita’ dello Stato di contrastare i fenomeni criminali e assicurare una giustizia piu’ accessibile ed efficiente”.



Pubblicato il 22 Luglio 2026