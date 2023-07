I sindacati contro l’idea di Emiliano di “medici a sportello” nella Sanità

Una bocciatura senza possibilità d’appello quella riportata dal Presidente della Regione, Michele Emiliano, all’idea di assumere medici a sportello, senza passare dai concorsi, per risolvere la grave carenza di professionisti sanitari in Puglia. A dire un netto “No” alle assunzioni a sportello dei medici sono stati unitariamente i sindacati dei medici pugliesi di Cgil, Cisl, Uil, Anaao-Assomed, Aaroi-Emac, Cimo, Fvm e Fassid che con una nota congiunta hanno affermato: “La dichiarazione del presidente Emiliano circa la volontà di ‘assumere a sportello’ qualunque medico italiano o europeo che voglia lavorare in Puglia, superando le procedure concorsuali sembra, più che altro, una provocazione bella e buona, un’esternazione delle su”. Infatti, i predetti sindacati non condividono il metodo “per una serie di motivi”. A cominciare dal fatto che – si sottolinea nella nota unitaria – “le procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni non può che essere quella concorsuale e a tempo indeterminato”. Invece “le assunzioni a sportello sulla base di un curriculum rappresenterebbero il paradigma più evidente di un liberismo senza regole, basato su discrezionalità e favoritismi di ogni tipo”. Quindi, hanno concluso i sindacati dei medici pugliese rivolgendosi a Emiliano: “Per noi è una proposta strampalata e illegittima”. Ed a denunciare le molte ombre della Sanità è intervenuto ultimamente il capogruppo alla Regione della Lega, Giacomo Conserva, che con una nota ha chiesto di spiegare ai pugliesi che nella nostra regione “siamo alla fine della storia”, ovvero che “la Sanità pugliese specie per le emergenze è finita”. Infatti, ha rilevato Conserva, “nel settore del 118 la nostra Regione ha a disposizione 300 medici a fronte dei 530 che sarebbero necessari” Perciò, si è chiesto il capogruppo leghista, “che fare?”. Difatti, con un organico di 230 unità in meno rispetto al necessario, per Conserva, possiamo solo diminuire le postazioni accorpandole. Ma con quale risultato? E’ stato lo stesso esponente del partito pugliese di Matteo Salvini a rilevare che “chi ha un arresto cardiaco in corso, un ictus, e si trova a molti chilometri di distanza dal pronto soccorso non ha chances di vita” e, dopo aver denunciato che in tutte le province pugliesi si riducono le ambulanze medicalizzate, ha rilevato che “Taranto è – come sempre – la cenerentola della sanità” anche nei soccorsi, poichè “la legge nazionale prevede un medico di emergenza del 118 ogni 60mila abitanti”, ma in detta provincia “siamo lontani da questo obiettivo”. E benché la carenza di medici riguardi tutti i settori, dagli specialisti ai medici convenzionati sino ai medici di base, in quello dei soccorsi “il contratto 118 ha un problema aggiuntivo”, che è quello – ha sottolineato Conserva – di essere “poco appetibile e svantaggioso a fronte di tanta possibilità di lavoro per i medici nel settore privato, che paga molto meglio”. Allora, per capogruppo pugliese della Lega occorre dire con chiarezza ai cittadini che in Puglia “si intende abbandonare la sanità pubblica alla deriva, puntando su quella privata in modo strisciante”. Infatti, ha spiegato ancora Conserva, “un medico del 118 non ha ferie pagate, se si ammala non è pagato, se non ha un’assicurazione con cui ha stipulato una sua polizza, non ha diritto alla L.104, non c’è tutela della gravidanza, non ha tredicesima, i versamenti contributivi sono inferiori e questo non da oggi”. Un medico per le emergenze ogni 80mila abitanti – ha denunciato inoltre il rappresentate della Lega – non garantisce più nulla, perché è costretto a dover far fronte contestualmente a più di un intervento per volta, ricordando che è dal 2013 che i medici chiedono aiuto alla politica e la politica che governa la Regione in Puglia per Conserva “è sorda”. Infatti, ha proseguito il capogruppo dei salviniani pugliesi, “non tutto può essere spiegato con la mancanza di soldi”, perché nella nostra regione “manca una programmazione”, come denunciato da anni. “Adesso – ha obiettato ancora Conserva – ci si riduce, come dice l’assessore Palese, a consentire l’ingresso degli specializzandi al primo anno, ossia i neo laureati nelle emergenze”, chiedendosi anche: “Come farà un laureato che studia per specializzarsi a lavorare allo stesso tempo?” Quindi, per Conserva “o non ci sarà preparazione adeguata o non avrà formazione”. Quindi, se “questo è il futuro che ci attende”, “quanti ricorsi in Tribunale – si chiede ancora Conserva – avremo per malasanità in Puglia?”. Per poi concludere che “l’assessore (ndr – alla Sanità) Palese ci dice che ci sono ormai cooperative che pagano i medici a 120 euro l’ora e questo spinge molti specialisti a lavorare nel privato”, per cui in Puglia “nel pubblico mandiamo allo sbaraglio i neo laureati”. Ma quelli del capogruppo pugliese del partito di Salvini sono, forse, anche alcuni dei dubbi e interrogativi che, per la Sanità, si pongono molti cittadini nella nostra regione.

Giuseppe Palella



Pubblicato il 7 Luglio 2023