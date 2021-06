Dopo i successi dei suoi precedenti lavori “Io Taggo tu Cita” e lo special di San Valentino “L’amore è una pantera che viene dall’inferno”, il giovane scrittore satirico e stand up comedian foggiano Adelmo Monachese riparte con il suo nuovo monologo “I Simpson non mi avevano previsto”, stasera alle ore 21.Un’ora di stand up comedy dai toni forti, politicamente scorretto, che non fa sconti a nessuno, restando sempre nel solco di una fine e ironica vena dissacrante che contraddistingue l’autore sin dai suoi esordi e che fa dei suoi lavori la vera cifra stilistica. Come lo stesso Monachese ha dichiarato a proposito de “I Simpson non mi avevano previsto”: “É necessario tornare a ridere di tutto e tutti in modo liberatorio, anche scorretto se fatto con maestria, quindi con intelligenza”.Per il suo stile comunicativo accattivante, fresco e sagace, capace di catturare l’attenzione anche dei più giovani divertendoli e accrescendo in loro spirito critico contro falsi miti e “trappole” della società, affascinandoli al contempo ad intraprendere l’avventuroso viaggio dell’approfondimento culturale, l’iniziativa rientra all’interno delle attività del progetto regionale “Le Case Speciali dei Ragazzi e delle Ragazze”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

